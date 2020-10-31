ВИДЕО. Избиение Джоковича. Как Сонего сенсацию года сотворил

В матче 1/4 финала турнира ATP в австрийской Вене случилась громкая сенсация.
Лаки-лузер Лоренцо Сонего из Италии неожиданно легко одолел лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича.
Вашему вниманию лучшие удары и розыгрыши в исполнении итальянца.
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Источник — ATP Tour
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