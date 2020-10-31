ВИДЕО. Избиение Джоковича. Как Сонего сенсацию года сотворил

Лидер мирового рейтинга был повержен

  • 31.10.2020 03:18
  • 112 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Избиение Джоковича. Как Сонего сенсацию года сотворил
© ATP. Новак Джокович и Лоренцо Сонего

В матче 1/4 финала турнира ATP в австрийской Вене случилась громкая сенсация. 

Лаки-лузер Лоренцо Сонего из Италии неожиданно легко одолел лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича.

Вашему вниманию лучшие удары и розыгрыши в исполнении итальянца.

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Источник — ATP Tour

(1 голос)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 31.10.2020 03:32
    0
    Как такое может быть?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 31.10.2020 03:32
    0
    Как такое может быть?
    Ссылка
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