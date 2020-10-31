СОПКО – о матче Шахтера и Мариуполя: «Это была тренировка»

Специалист считает, что счет соответствует игре

  • 31.10.2020 02:53
  • 73 просмотра
  • 4 комментария
СОПКО – о матче Шахтера и Мариуполя: «Это была тренировка»
© ФК Шахтер Донецк

Футбольный эксперт Александр Сопко прокомментировал исход матча «Шахтер» – «Мариуполь» (4:1).

«Счет соответствует игре. Думаю, «Шахтер» при желании мог забить еще больше. Наверное, берегли силы, боялись ненужных травм. Сыграли с половиной усилий, и этого было достаточно для победы.

Это была тренировка, даже без повышенной ответственности. Хотелось бы, чтобы «Шахтер» одержал победу на классе. Но сегодня даже класс не особо пришлось применять. Все давалось очень легко.

Мариуполь вел себя очень робко. И это вполне объяснимо – играли юноши, некоторые из которых ни одного матча в Премьер-лиге не провели. Очень сложно», – сказал Сопко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    garik_trinity
      garik_trinity, 31.10.2020 03:05
    +1
    Совсем не палятся
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 31.10.2020 03:03
    +1
    Лучше бы они в шахматы играли. И травм меньше и газон не затоптанный.
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 31.10.2020 02:59
    +1
    Это была пародия на футбол, причем очень плохого качества
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 31.10.2020 02:57
    +2
    Это были "поддавки"
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 31.10.2020 02:57
    +2
    Это были "поддавки"
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 31.10.2020 03:05
    +1
    Совсем не палятся
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 31.10.2020 03:03
    +1
    Лучше бы они в шахматы играли. И травм меньше и газон не затоптанный.
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 31.10.2020 02:59
    +1
    Это была пародия на футбол, причем очень плохого качества
    Ссылка
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