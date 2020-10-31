СОПКО – о матче Шахтера и Мариуполя: «Это была тренировка»

Футбольный эксперт Александр Сопко прокомментировал исход матча «Шахтер» – «Мариуполь» (4:1).

«Счет соответствует игре. Думаю, «Шахтер» при желании мог забить еще больше. Наверное, берегли силы, боялись ненужных травм. Сыграли с половиной усилий, и этого было достаточно для победы.

Это была тренировка, даже без повышенной ответственности. Хотелось бы, чтобы «Шахтер» одержал победу на классе. Но сегодня даже класс не особо пришлось применять. Все давалось очень легко.

Мариуполь вел себя очень робко. И это вполне объяснимо – играли юноши, некоторые из которых ни одного матча в Премьер-лиге не провели. Очень сложно», – сказал Сопко.