Стало известно, где женская сборная завершит групповой этап отбора на Евро

Ликуй, Полтава

  • 31.10.2020 02:25
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Стало известно, где женская сборная завершит групповой этап отбора на Евро
© УАФ

Решающий матч группового раунда квалификации чемпионата Европы женская сборная Украины по футболу проведет на полтавском стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского. Поединок состоится 1 декабря.

От второго места в группе нашу команду отделяет всего один пункт. Для продолжения борьбы за выход на Евро-2022 сине-желтым в последнем матче группового турнира надо обыграть черногорок и надеяться, что ирландки не одолеют немок. В случае ничьей в Полтаве нас устроит только поражение конкуренток.

Напомним, что во время октябрьского сбора подопечные Натальи Зинченко получили максимум очков, переиграв Ирландию (1:0) в Киеве и уверенно обыграв Грецию (4:0) в Афинах.

Отметим, что в выездном матче с Черногорией, который состоялся в сентябре текущего года, сине-желтые победили со счетом 3:1.

Из 47-ми команд, участвующих в квалификации Евро, в решающую стадию попадут 15. В Англию как к хозяину ЧЕ присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки. Эти поединки состоятся 5-13 апреля 2021.

Напомним, что 23 апреля Исполнительный комитет УЕФА принял решение о переносе финальной части чемпионата Европы среди национальных женских сборных. Таким образом, Евро в Англии будет проходить в период с 6-го по 31 июля 2022 года.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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