Стало известно, где женская сборная завершит групповой этап отбора на Евро

Решающий матч группового раунда квалификации чемпионата Европы женская сборная Украины по футболу проведет на полтавском стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского. Поединок состоится 1 декабря.

От второго места в группе нашу команду отделяет всего один пункт. Для продолжения борьбы за выход на Евро-2022 сине-желтым в последнем матче группового турнира надо обыграть черногорок и надеяться, что ирландки не одолеют немок. В случае ничьей в Полтаве нас устроит только поражение конкуренток.

Напомним, что во время октябрьского сбора подопечные Натальи Зинченко получили максимум очков, переиграв Ирландию (1:0) в Киеве и уверенно обыграв Грецию (4:0) в Афинах.

Отметим, что в выездном матче с Черногорией, который состоялся в сентябре текущего года, сине-желтые победили со счетом 3:1.

Из 47-ми команд, участвующих в квалификации Евро, в решающую стадию попадут 15. В Англию как к хозяину ЧЕ присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки. Эти поединки состоятся 5-13 апреля 2021.

Напомним, что 23 апреля Исполнительный комитет УЕФА принял решение о переносе финальной части чемпионата Европы среди национальных женских сборных. Таким образом, Евро в Англии будет проходить в период с 6-го по 31 июля 2022 года.