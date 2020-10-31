Дальше без Джоковича и Тима. Стали известны участники 1/2 финала в Вене

На турнире ATP-500 в Вене состоялись матчи 1/4 финала.

Лидер посева серб Новак Джокович сенсационно уступил лаки-лузеру из Италии Лоренцо Сонего, второй сеяный и действующий чемпион турнира Доминик Тим проиграл Андрею Рублеву из России.

Также в полуфинале сыграют Дэн Эванс и Кевин Андерсон, который заявился на турнир по защищенному рейтингу и выбил четвертого сеяного Даниила Медведева.

Вена. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Лоренцо Сонего [LL] – Новак Джокович [1] – 6:2, 6:1

Дэн Эванс – Григор Димитров – 7:6(3), 4:6, 6:3

Нижняя часть сетки

Кевин Андерсон [PR] – Даниил Медведев [4] – 6:4, 7:6(5)

Андрей Рублев [5] – Доминик Тим [2] – 7:6(5), 6:2

Пары 1/2 финала

Лоренцо Сонего [LL] – Дэн Эванс

Кевин Андерсон [PR] – Андрей Рублев [5]