Дальше без Джоковича и Тима. Стали известны участники 1/2 финала в Вене

Сформировался немного неожиданный состав участников полуфинальной стадии

  • 31.10.2020 02:05
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Дальше без Джоковича и Тима. Стали известны участники 1/2 финала в Вене
© ATP. Лоренцо Сонего

На турнире ATP-500 в Вене состоялись матчи 1/4 финала.

Лидер посева серб Новак Джокович сенсационно уступил лаки-лузеру из Италии Лоренцо Сонего, второй сеяный и действующий чемпион турнира Доминик Тим проиграл Андрею Рублеву из России. 

Также в полуфинале сыграют Дэн Эванс и Кевин Андерсон, который заявился на турнир по защищенному рейтингу и выбил четвертого сеяного Даниила Медведева.

Вена. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Лоренцо Сонего [LL] –  Новак Джокович [1] – 6:2, 6:1
 Дэн Эванс –  Григор Димитров – 7:6(3), 4:6, 6:3

Нижняя часть сетки

 Кевин Андерсон [PR] –  Даниил Медведев [4] – 6:4, 7:6(5)
 Андрей Рублев [5] –  Доминик Тим [2] – 7:6(5), 6:2

Пары 1/2 финала

 Лоренцо Сонего [LL] –  Дэн Эванс
 Кевин Андерсон [PR]  –  Андрей Рублев [5]

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Источник — Sport.ua

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