30 октября состоялся стартовый матч 7-го тура АПЛ. «Вулверхэмптон» переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.
События матча
|87'
|Лука Миливоевич (Кристал Пэлас) получает красную карточку.
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэл Поденсе (Вулверхэмптон).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Райан Айт Нури (Вулверхэмптон).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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