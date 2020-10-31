7-й тур
Вулверхэмптон
2 : 0
Кристал Пэлас
30.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Волки теперь в топ-3 АПЛ! Вулверхэмптон справился с Кристал Пэлас

30 октября состоялся стартовый матч 7-го тура АПЛ

  • 31.10.2020 00:23
  • 89 просмотров
  • 0 комментариев
Волки теперь в топ-3 АПЛ! Вулверхэмптон справился с Кристал Пэлас
© Twitter

30 октября состоялся стартовый матч 7-го тура АПЛ. «Вулверхэмптон» переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

Победа позволила «Волкам» занять 3-е место турнирной таблицы, а команда из Лондона идет 9-й.

Топ-5 АПЛ: «Эвертон», «Ливерпуль», «Вулзверхэмптон» (по 13), «Астон Вилла», «Лестер» (по 12).

АПЛ. 7-й тур

«Вулверхэмптон»  «Кристал Пэлас»  2:0

Голы: Аит Нури, 18, Поденсе, 27.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Аит Нури, Килмен, Дендонкер, Невеш, Хименес (Силва, 90+1), Поденсе (Жоау Моутинью, 76), Педру Нету (Траоре, 76).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд, Куяте, Шлупп (Эзе, 65), Миливоевич, Таунсенд (Айю, 72), Заа, Батшуайи (Бентеке, 85).

Предупреждения: ван Анхолт, 45. Заа, 62.

Удаление: Миливоевич, 86.

Судья: Аткинсон.

Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Турнирная таблица Премьер-лиги

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности