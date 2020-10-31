Волки теперь в топ-3 АПЛ! Вулверхэмптон справился с Кристал Пэлас

30 октября состоялся стартовый матч 7-го тура АПЛ. «Вулверхэмптон» переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.
Победа позволила «Волкам» занять 3-е место турнирной таблицы, а команда из Лондона идет 9-й.
Топ-5 АПЛ: «Эвертон», «Ливерпуль», «Вулзверхэмптон» (по 13), «Астон Вилла», «Лестер» (по 12).
АПЛ. 7-й тур
«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» – 2:0
Голы: Аит Нури, 18, Поденсе, 27.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Аит Нури, Килмен, Дендонкер, Невеш, Хименес (Силва, 90+1), Поденсе (Жоау Моутинью, 76), Педру Нету (Траоре, 76).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд, Куяте, Шлупп (Эзе, 65), Миливоевич, Таунсенд (Айю, 72), Заа, Батшуайи (Бентеке, 85).
Предупреждения: ван Анхолт, 45. Заа, 62.
Удаление: Миливоевич, 86.
Судья: Аткинсон.
Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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