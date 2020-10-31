Стала известна следующая соперница Марты Костюк на турнире в США

В 1/4 финала украинка встретится с теннисисткой, которая играла в финале Ролан Гаррос-2012

  • 31.10.2020 01:18
  • 179 просмотров
  • 2 комментария
Стала известна следующая соперница Марты Костюк на турнире в США
© WTA. Сара Эррани

Сара Эррани из Италии (№131 WTA) станет соперницей украинки Марта Костюк (№104 WTA) в четвертьфинале 80-тысячника в Тайлере (Техас, США).

В матче второго круга итальянка обыграла Мисаки Дои из Японии (№85 WTA).

Тайлер. Второй круг
Сара Эррани (Италия) – Мисаки Дои (Япония) – 2:6, 6:3, 6:1

Ранее Костюк встречалась с Эррани один раз и победила (ITF W60 Валенсия-2019).

Во втором круге Марта обыграла Веронику Сепеде Роиг из Парагвая.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    AleksMih
      AleksMih, 31.10.2020 02:36
    0
    https://live.itftennis.com/en/live-streams/video.php?vid=24245795 Редкое зрелище смотреть как финалистка ролан гаро , карьерная шлемница и бывшая первая ракетка мира Марте мячи подает
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 31.10.2020 01:44
    0
    Ну чтож, пенсию просто обязана обыгрывать...
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 31.10.2020 02:36
    0
    https://live.itftennis.com/en/live-streams/video.php?vid=24245795 Редкое зрелище смотреть как финалистка ролан гаро , карьерная шлемница и бывшая первая ракетка мира Марте мячи подает
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 31.10.2020 01:44
    0
    Ну чтож, пенсию просто обязана обыгрывать...
    Ссылка
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