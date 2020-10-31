Стала известна следующая соперница Марты Костюк на турнире в США

Сара Эррани из Италии (№131 WTA) станет соперницей украинки Марта Костюк (№104 WTA) в четвертьфинале 80-тысячника в Тайлере (Техас, США).
В матче второго круга итальянка обыграла Мисаки Дои из Японии (№85 WTA).
Тайлер. Второй круг
Сара Эррани (Италия) – Мисаки Дои (Япония) – 2:6, 6:3, 6:1
Ранее Костюк встречалась с Эррани один раз и победила (ITF W60 Валенсия-2019).
Во втором круге Марта обыграла Веронику Сепеде Роиг из Парагвая.
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Источник — Sport.ua
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