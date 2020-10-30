МАРКЕВИЧ: «Запрет играть арендованным? Я не уполномочен на комментарии»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич подвел итоги матча УПЛ с донецким «Шахтером» (1:4):

– Сегодня на поле у нас было много молодежи, но все-таки мы довольны игрой ребят, которые, возможно, ощущали некое волнение перед матчем и в его дебюте. Позже, особенно во втором тайме, смогли проявить себя на хорошем уровне. Хотя, конечно, они понимают, что им еще есть над чем работать, особенно в физической подготовке. Думаю, они получили бесценный опыт, и он поможет им понять, какие ритм и интенсивность в матчах Премьер-лиги, тем более с таким соперником, как «Шахтер».

– Как вы относитесь к запрету играть арендованным футболистам? Нужно ли его отменить?

– Я не готов на этот вопрос отвечать, потому что есть разные обстоятельства и факторы, которые влияют. Я не уполномочен на такие комментарии.