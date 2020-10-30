МАРКЕВИЧ: «Запрет играть арендованным? Я не уполномочен на комментарии»

Главный тренер «Мариуполя» подвел итоги матча УПЛ с донецким «Шахтером»

  • 30.10.2020 23:25
  • 631 просмотр
  • 5 комментариев
МАРКЕВИЧ: «Запрет играть арендованным? Я не уполномочен на комментарии»
© ФК Шахтер Донецк. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич подвел итоги матча УПЛ с донецким «Шахтером» (1:4):

– Сегодня на поле у нас было много молодежи, но все-таки мы довольны игрой ребят, которые, возможно, ощущали некое волнение перед матчем и в его дебюте. Позже, особенно во втором тайме, смогли проявить себя на хорошем уровне. Хотя, конечно, они понимают, что им еще есть над чем работать, особенно в физической подготовке. Думаю, они получили бесценный опыт, и он поможет им понять, какие ритм и интенсивность в матчах Премьер-лиги, тем более с таким соперником, как «Шахтер».

– Как вы относитесь к запрету играть арендованным футболистам? Нужно ли его отменить?

– Я не готов на этот вопрос отвечать, потому что есть разные обстоятельства и факторы, которые влияют. Я не уполномочен на такие комментарии.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 31.10.2020 00:00
    +1
    sidor zalcman, 30.10.2020 23:47
    В прошлом сезоне Мариуполь не попал в топ-6. Кто там кому прокладывал?
    А тут в 2 круга опять, и всё будут решать очные ставки лидеров.
    Или ты думаешь что Мариуполь 2 раза разорвёт Динамо?))
    в 9м туре будет жопаболь для шахты. А эти тряпки были есть и будут ручными
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 30.10.2020 23:47
    0
    Алексей Голяченко, 30.10.2020 23:38
    Вы цепные псы уже не первый год. Даже если бы им и разрешили играть вы бы удалениями или пеналями им подстелили. Прокладки дешевые
    В прошлом сезоне Мариуполь не попал в топ-6. Кто там кому прокладывал?
    А тут в 2 круга опять, и всё будут решать очные ставки лидеров.
    Или ты думаешь что Мариуполь 2 раза разорвёт Динамо?))
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 30.10.2020 23:43
    -2
    Сначала я его не воспринял.
    А теперь всё больше уважаю. Мужик таки.
    Ссылка
    True
    online
      True, 30.10.2020 23:38
    -2
    Хм.
    Заборонили,коментувати.
    Гроші,не пахнуть крч.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 30.10.2020 23:38
    +1
    Вы цепные псы уже не первый год. Даже если бы им и разрешили играть вы бы удалениями или пеналями им подстелили. Прокладки дешевые
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 31.10.2020 00:00
    +1
    sidor zalcman, 30.10.2020 23:47
    В прошлом сезоне Мариуполь не попал в топ-6. Кто там кому прокладывал?
    А тут в 2 круга опять, и всё будут решать очные ставки лидеров.
    Или ты думаешь что Мариуполь 2 раза разорвёт Динамо?))
    в 9м туре будет жопаболь для шахты. А эти тряпки были есть и будут ручными
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 30.10.2020 23:38
    +1
    Вы цепные псы уже не первый год. Даже если бы им и разрешили играть вы бы удалениями или пеналями им подстелили. Прокладки дешевые
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 30.10.2020 23:47
    0
    Алексей Голяченко, 30.10.2020 23:38
    Вы цепные псы уже не первый год. Даже если бы им и разрешили играть вы бы удалениями или пеналями им подстелили. Прокладки дешевые
    В прошлом сезоне Мариуполь не попал в топ-6. Кто там кому прокладывал?
    А тут в 2 круга опять, и всё будут решать очные ставки лидеров.
    Или ты думаешь что Мариуполь 2 раза разорвёт Динамо?))
    Ссылка
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