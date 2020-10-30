Луиш КАШТРУ: «18-летние Судаков и Вьюнник сделали свою работу»

Наставник «Шахтера» прокомментировал исход встречи УПЛ против «Мариуполя»

  • 30.10.2020 22:21
  • 851 просмотр
  • 7 комментариев
Луиш КАШТРУ: «18-летние Судаков и Вьюнник сделали свою работу»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал исход встречи 8-го тура УПЛ против «Мариуполя» (4:1):

«18-летние Судаков и Вьюнник? Они сделали свою работу. Мне понравилось, как они выступили.

Общие впечатления? Я понял, что у нас есть огромное количество ребят, которые могут играть в стартовом составе. Это значит, что все они находятся на хорошем уровне, мы можем их использовать. Сейчас мы немного отдохнем, а во вторник у нас уже следующая игра.

Пропущенный гол? «Мариуполь» создал два момента возле наших ворот и сумел реализовать один из них. Возможно, это момент недостаточной концентрации в нашей команде. Нам это не нравится, но мы признаем и принимаем это. Нам бы не хотелось, чтобы это произошло, но они забили».

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 30.10.2020 22:55
    0
    mayakovskiy2, 30.10.2020 22:45
    Передай привет за Зинченко и Малиновского великому тренеру Мирче Будулаевичу Лакатошу
    зинченко сам себя сделал, потому я его и не упомянул.
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 30.10.2020 22:45
    0
    sharapenkobrevno, 30.10.2020 22:41
    для особо одарённых достаточно сказать одно имя, Малиновский, ему дали дорогу через другие клубы, а не засунули в глубокий запас, чтобы никому не достался. а теперь идите нахер дауны.
    Передай привет за Зинченко и Малиновского великому тренеру Мирче Будулаевичу Лакатошу
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 30.10.2020 22:41
    0
    для особо одарённых достаточно сказать одно имя, Малиновский, ему дали дорогу через другие клубы, а не засунули в глубокий запас, чтобы никому не достался. а теперь идите нахер дауны.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 30.10.2020 22:39
    +2
    Александр Шевченко, 30.10.2020 22:34
    А играть все равно будет макака дунтунью А эти в марик отправятся, по кротячей философии, ака Сикан.
    тебя это не должно епать кто куда отправиться, ты лучше смотри за Ледневым и Циташвили в своей дырке.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 30.10.2020 22:35
    +2
    FACE_CONTROL, 30.10.2020 22:23
    Судаков очень порадовал.
    Да, даже если не станет основным в шахте, в упл не затеряется, и возможно в сборной.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.10.2020 22:34
    -4
    А играть все равно будет макака дунтунью А эти в марик отправятся, по кротячей философии, ака Сикан.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 22:23
    +4
    Судаков очень порадовал.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 22:23
    +4
    Судаков очень порадовал.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 30.10.2020 22:39
    +2
    Александр Шевченко, 30.10.2020 22:34
    А играть все равно будет макака дунтунью А эти в марик отправятся, по кротячей философии, ака Сикан.
    тебя это не должно епать кто куда отправиться, ты лучше смотри за Ледневым и Циташвили в своей дырке.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 30.10.2020 22:35
    +2
    FACE_CONTROL, 30.10.2020 22:23
    Судаков очень порадовал.
    Да, даже если не станет основным в шахте, в упл не затеряется, и возможно в сборной.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 30.10.2020 22:55
    0
    mayakovskiy2, 30.10.2020 22:45
    Передай привет за Зинченко и Малиновского великому тренеру Мирче Будулаевичу Лакатошу
    зинченко сам себя сделал, потому я его и не упомянул.
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 30.10.2020 22:45
    0
    sharapenkobrevno, 30.10.2020 22:41
    для особо одарённых достаточно сказать одно имя, Малиновский, ему дали дорогу через другие клубы, а не засунули в глубокий запас, чтобы никому не достался. а теперь идите нахер дауны.
    Передай привет за Зинченко и Малиновского великому тренеру Мирче Будулаевичу Лакатошу
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 30.10.2020 22:41
    0
    для особо одарённых достаточно сказать одно имя, Малиновский, ему дали дорогу через другие клубы, а не засунули в глубокий запас, чтобы никому не достался. а теперь идите нахер дауны.
    Ссылка
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