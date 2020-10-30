Луиш КАШТРУ: «18-летние Судаков и Вьюнник сделали свою работу»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал исход встречи 8-го тура УПЛ против «Мариуполя» (4:1):

«18-летние Судаков и Вьюнник? Они сделали свою работу. Мне понравилось, как они выступили.

Общие впечатления? Я понял, что у нас есть огромное количество ребят, которые могут играть в стартовом составе. Это значит, что все они находятся на хорошем уровне, мы можем их использовать. Сейчас мы немного отдохнем, а во вторник у нас уже следующая игра.

Пропущенный гол? «Мариуполь» создал два момента возле наших ворот и сумел реализовать один из них. Возможно, это момент недостаточной концентрации в нашей команде. Нам это не нравится, но мы признаем и принимаем это. Нам бы не хотелось, чтобы это произошло, но они забили».