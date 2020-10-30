В субботу, 31-го октября, состоится поединок восьмого тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет на александрийском стадионе «Ника», начало - в 17:00.
Александрия – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Александрия» - «Десна» покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» - «Десна», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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