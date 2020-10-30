Шевченко рассказал, почему взял в Милане 7-й номер

Наставник сборной Украины вспомнил свои первые дни в «Милане»

  • 30.10.2020 20:54
  • 1183 просмотра
  • 1 комментарий
Шевченко рассказал, почему взял в Милане 7-й номер
© YouTube. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, почему в 1999 году после перехода в «Милан» взял себе 7-й номер:

«Это интересная история. Когда я пришел в «Милан», через неделю спросили, какой номер я хотел бы взять. Дали на выбор несколько вариантов на выбор. Под 10-м номером тогда играл Бобан, под 7-м Ибрагим Ба. Мне дали несколько номеров на выбор и дали время подумать.

Мы до этого познакомились с Ба, он очень хороший парень, мы до сих пор дружим. На следующий день он подошел ко мне и говорит: «Андрей, забери мой номер. Я думаю, он принесет тебе удачу». И я взял 7-й номер.

А после моего первого товарищеского матча за «Милан» на «Сан Сиро» мне позвонил товарищ из Израиля и сказал, что на иврите «семь» - это «шева».

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Источник — YouTube

(7 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 30.10.2020 21:20
    0
    актуальнейшая тема.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 30.10.2020 21:20
    0
    актуальнейшая тема.
    Ссылка
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