ВИДЕО. Дебютный гол 18-летнего Судакова в УПЛ

Сегодня «Шахтер» в стартовом матче восьмого тура УПЛ дома играет с «Мариуполем». На 44-й минуте второй гол в ворота «Мариуполя» забил Георгий Судаков:
Для 18-летнего хавбека «Шахтера» это дебютный гол в УПЛ.
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Источник — Sport.ua
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