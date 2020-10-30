ВИДЕО. Дебютный гол 18-летнего Судакова в УПЛ

Сегодня «Шахтер» в стартовом матче восьмого тура УПЛ дома играет с «Мариуполем». На 44-й минуте второй гол в ворота «Мариуполя» забил Георгий Судаков:

Для 18-летнего хавбека «Шахтера» это дебютный гол в УПЛ.