Пеп ГВАРДИОЛА: «Надеюсь остаться в Манчестер Сити подольше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола опроверг слухи о том, что он может покинуть клуб:

«Я невероятно счастлив здесь, счастлив быть в Манчестере и надеюсь, что смогу хорошо поработать в этом сезоне, чтобы остаться подольше».

После неудачного старта «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне появились слухи о возможной отставке Гвардиолы. Также один из кандидатов на пост президенты «Барселоны» Виктор Фонт назвал возвращение Пепа в клуб одним из пунктов своей программы.