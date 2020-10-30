Пеп ГВАРДИОЛА: «Надеюсь остаться в Манчестер Сити подольше»

Испанский тренер не планирует менять клуб

  • 30.10.2020 20:22
  • 378 просмотров
  • 1 комментарий
Пеп ГВАРДИОЛА: «Надеюсь остаться в Манчестер Сити подольше»
© twitter.com/ManCity

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола опроверг слухи о том, что он может покинуть клуб:

«Я невероятно счастлив здесь, счастлив быть в Манчестере и надеюсь, что смогу хорошо поработать в этом сезоне, чтобы остаться подольше».

После неудачного старта «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне появились слухи о возможной отставке Гвардиолы. Также один из кандидатов на пост президенты «Барселоны» Виктор Фонт назвал возвращение Пепа в клуб одним из пунктов своей программы.

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Источник — Manchester Evening News

(2 голоса)

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Комментарии
    Diego Armando
      Diego Armando, 30.10.2020 20:46
    +1
    Ясно, що Пеп так буде говорити до того часу, поки не матиме кращого варіанту продовження кар'єри.
    Хоча мені чомусь здається, і пишу це вже не вперше, що Гвардіола після МС має повернутися до Барселони.
    Куман здається тимчасовим, який був запрошений дибілом-Бартомеу, до того ж Куман також встиг непогано вляпатись із трансферами одразу по приходу, що точно не буде зараховано в актив.
    Ссылка
    Diego Armando
      Diego Armando, 30.10.2020 20:46
    +1
    Ясно, що Пеп так буде говорити до того часу, поки не матиме кращого варіанту продовження кар'єри.
    Хоча мені чомусь здається, і пишу це вже не вперше, що Гвардіола після МС має повернутися до Барселони.
    Куман здається тимчасовим, який був запрошений дибілом-Бартомеу, до того ж Куман також встиг непогано вляпатись із трансферами одразу по приходу, що точно не буде зараховано в актив.
    Ссылка
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