Пятов, Витао и Вьюнник - в основе Шахтера, у Мариуполя 14 игроков в заявке

Тренеры определились с стартовыми составами

  • 30.10.2020 18:01
  • 899 просмотров
  • 10 комментариев
Пятов, Витао и Вьюнник - в основе Шахтера, у Мариуполя 14 игроков в заявке
© shakhtar.com

8-й тур УПЛ стартует матчем «Шахтер» - «Мариуполь», который начнется в 19:00.

У хозяев отметим возвращение в состав вратаря Андрея Пятова. Кроме того, шанс в основе получат защитник Витао и форвард Богдан Вьюнник.

В заявку возвращается форвард Жуниор Мораес.

У «Мариуполя», который не может использовать арендованных у соперника футболистов, всего 14 игроков в заявке.

Шахтер: Пятов, Болбат, Матвиенко, Витао, Сиприано, Степаненко, Алан Патрик, Судаков, Вакула, Тайсон, Вьюнник

В запасе: Трубин, Додо, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Марлос, Мораес

Мариуполь: Кудрик, Тищенко, Мамросенко, Чоботенко, Велев, Кулиев, Мишнев, Вискребенцев, Дмитриев, Горбунов, Плакса

В запасе: Гальчук, Поталов, Фурсенко

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 30.10.2020 18:21
    0
    14 игроков жесть ))) 100% по своим позициям мало кто будет сегодня играть
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 30.10.2020 18:21
    +1
    FACE_CONTROL, 30.10.2020 18:03
    Удачи парни.
    Це кому?)) Ні тім, ні іншим вона в принципі і непотрібна в цьому матчі)))
    Ссылка
    online
      "Шахтёр "1936, 30.10.2020 18:20
    -1
    Только Шахтёр только победа!Хороший состав нужна всем практика все достойные!!Донбассовское дерби этот сила!!
    Ссылка
    online
      "Шахтёр "1936, 30.10.2020 18:20
    -1
    Только Шахтёр только победа!Хороший состав нужна всем практика все достойные!!Донбассовское дерби этот сила!!
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 30.10.2020 18:16
    -1
    bullyUA, 30.10.2020 18:14
    Я просто в шоке. Понятия не имею на кого поставить в этом матче.
    Сохрани бабос и поставь на Барсу -2)))
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    0-7
    online
      0-7, 30.10.2020 18:14
    -1
    В арендуполе - дворник , водитель , + пару пацанов , что гоняют мяч в соседнем дворе
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.10.2020 18:14
    -2
    Я просто в шоке. Понятия не имею на кого поставить в этом матче.
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    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 30.10.2020 18:11
    -1
    Ясно-понятно. Все остальные готовятся к немцам
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.10.2020 18:09
    -1
    Дали отдохнуть тем, кто будет играть с Гладбахом. Жду победы.
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 18:03
    -1
    Удачи парни.
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    zhyr
    online
      zhyr, 30.10.2020 18:21
    +1
    FACE_CONTROL, 30.10.2020 18:03
    Удачи парни.
    Це кому?)) Ні тім, ні іншим вона в принципі і непотрібна в цьому матчі)))
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 30.10.2020 18:21
    0
    14 игроков жесть ))) 100% по своим позициям мало кто будет сегодня играть
    Ссылка
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