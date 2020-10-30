Пятов, Витао и Вьюнник - в основе Шахтера, у Мариуполя 14 игроков в заявке

8-й тур УПЛ стартует матчем «Шахтер» - «Мариуполь», который начнется в 19:00.

У хозяев отметим возвращение в состав вратаря Андрея Пятова. Кроме того, шанс в основе получат защитник Витао и форвард Богдан Вьюнник.

В заявку возвращается форвард Жуниор Мораес.

У «Мариуполя», который не может использовать арендованных у соперника футболистов, всего 14 игроков в заявке.

Шахтер: Пятов, Болбат, Матвиенко, Витао, Сиприано, Степаненко, Алан Патрик, Судаков, Вакула, Тайсон, Вьюнник

В запасе: Трубин, Додо, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Марлос, Мораес

Мариуполь: Кудрик, Тищенко, Мамросенко, Чоботенко, Велев, Кулиев, Мишнев, Вискребенцев, Дмитриев, Горбунов, Плакса

В запасе: Гальчук, Поталов, Фурсенко