Лукаку получил травму в матче с Шахтером

Бельгийский форвард может не сыграть с «Реалом»

  • 30.10.2020 17:58
  • 282 просмотра
  • 2 комментария
Лукаку получил травму в матче с Шахтером
© twitter.com/Inter

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку получил повреждение бедра во время матча второго тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (ничья 0:0).

Точные сроки восстановления 27-летнего бельгийца неизвестны. Однако следующий матч «Интера» в чемпионате Италии (31 октября дома против «Пармы») Лукаку точно пропустит. Также под вопросом его участие в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Реала», который состоится 3 ноября.

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 7 голов в 7 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Источник — ФК Интер

(3 голоса)

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Комментарии
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 18:13
    0
    Ржавые играть не умеют, так хоть травмы нанесут сопернику. Лукаку скорейшего выздоровления. Надеюсь он будет готов к матчу с ржавыми. Без него унижение вагины будет неполное!
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    FACE_CONTROL
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 18:05
    0
    Ну получил и получил, бывает.
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    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 18:13
    0
    Ржавые играть не умеют, так хоть травмы нанесут сопернику. Лукаку скорейшего выздоровления. Надеюсь он будет готов к матчу с ржавыми. Без него унижение вагины будет неполное!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 18:05
    0
    Ну получил и получил, бывает.
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