Лукаку получил травму в матче с Шахтером

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку получил повреждение бедра во время матча второго тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (ничья 0:0).

Точные сроки восстановления 27-летнего бельгийца неизвестны. Однако следующий матч «Интера» в чемпионате Италии (31 октября дома против «Пармы») Лукаку точно пропустит. Также под вопросом его участие в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Реала», который состоится 3 ноября.

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 7 голов в 7 матчах за «Интер» во всех турнирах.