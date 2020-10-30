Коваливский «Колос» на стадионе «Колос» принимает донецкий «Олимпик» в поединке 8-го тура украинской Премьер-лиги. Матч состоится 31.10.2020. Начало игры в 14:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на «Футбол 2».
«Колос» – «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
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Клим Лавренюк, Sport.ua
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