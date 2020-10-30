Вторая лига. Победы Карпат из Галича, Металла и Таврии

В рамках девятого тура Второй лиги Украины в группе А «Карпаты» из Галича разгромили «Ужгород», а в группе Б победы одержали харьковский «Металл», «Николаев-2» и симферопольская «Таврия».
Вторая лига, 9-й тур
«Ужгород» – «Карпаты» Галич – 0:3
Голы: Козак (45+7, 55), Антошик (76)
«Балканы» – «Металл» – 1:3
Голы: Оливейра (62) – Гуйе (26), Фомин (34), Федоров (76)
«Никополь» – «Николаев-2» – 0:1
Гол: Фальковский (11)
«Таврия» – «Реал Фарма» – 1:0
Гол: Клочко (52)
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Источник — Sport.ua
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