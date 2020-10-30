ДЕНИСОВ: «Любая трансляция на ТК Футбол стоит около 10-12 тысяч долларов»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» рассказал, возможна ли трансляция УПЛ на Youtube

  • 30.10.2020 15:49
  • 1688 просмотров
  • 7 комментариев
ДЕНИСОВ: «Любая трансляция на ТК Футбол стоит около 10-12 тысяч долларов»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал, возможна ли трансляция матчей чемпионата Украины на Youtube.

«Если завтра мы выложим этот контент на Youtube - да, его можно будет посмотреть бесплатно. Но завтра, когда клубы скажут: «А за счет чего нам финансировать жизнедеятельность?». Ответ будет: «А денег-то нет».

Для телеканалов Футбол одна из социальных миссий - это инвестирование с нашей стороны в качество трансляций, в раскрутку, изготовление промо, показ матчей на наивысшем уровне. Любая трансляция на наших телеканалах стоит около 10-12 тысяч долларов. Это большие инвестиции.

Мы вкладываем эти средства и стараемся развивать этот продукт, чтобы рано или поздно наша УПЛ стала на ноги. Очень важно, чтобы это стало бизнесом для всех, а вы получили классный и качественный продукт.

По-другому эта ситуация не взлетала ни в одной стране. Нет ни одного успешного примера, где матчи транслировались на бесплатных каналах или на Youtube, и от этого клубы получали какие-то средства», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 16:45
    +3
    Очень классный эфир получился, ничего лишнего, никаких псевдоинсайдов как от некоторых, всё чётко и по делу. Хм, и как интересно получается, оказывается МИГОГО Россия скоро купит, весело.
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.10.2020 16:42
    0
    10 тысяч баксов ? Я дешевле плачу...
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    Hemingway
    online
      Hemingway, 30.10.2020 16:42
    -1
    Якщо люди не будуть дивитись футбол на вашому каналі тоді який сенс вкладати такі гроші в трансляцію? Як на мене дивитись футбол на ютубі на 2 голови зручніше ніж на будь-якому каналі чи мобільному додатку.
    Наприклад я завжди пропускаю трансляцію на ютубі на 30 хвилин і потом перемотую по 10 секунд коли є якісь паузи в грі, в тому числі перерва між таймами. Таким чином я дивлюсь чистий футбол, без пауз і затримок, і економлю тих же пів години часу. Плюс я можу перемотати назад щоб роздивитись детальніше якийсь епізод. Ну хіба це не те що потрібно кінцевому споживачеві?
    Якщо на ютубі можна купляти фільми, то чому не можна зробити так щоб купляти перегляд якоїсь трансляції?
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    Kivals_grozny
    online
      Kivals_grozny, 30.10.2020 16:39
    -2
    г-н Денисов, пошел ты в жопу со своим типо "оправданиями".
    Приведу простой пример:
    у меня (у моего провайдера) были телеканалы Футбол 1 и Футбол 2.
    В какой-то момент - объявили об открытии телеканала Футбол 3.
    Я "вручную" искал и пытался настроить этот телеканал, но он "не находился".
    Я подумал: "Ну и хрен с ним, обойдусь без него!"
    Но через некоторое время - телеканалы Футбол 1 и Футбол 2 исчезли, а вместо них теперь Футбол 3 и Шахтер ТВ.
    Поиски исчезнувших каналов "вручную" - не дали никаких результатов.
    А вот теперь - не хрен с ним!!!
    На кой мне нужна трансляция по Футбол 3 матчей Лиги Чемпионов с Зенитом, Локомотивом и тем-же Краснодаром, если я теперь не могу посмотреть матчи ДК и Шахтера .
    А с Шахтер ТВ - вообще просто ПИПЕЦ!!!
    В то время, когда Шахтер играет в Лиге Чемпионов - транслировать ретро-матч того-же Шахтера с условной Оболонью или, например Закарпатьем, когда этих клубов уже даже на футбольной карте Украины не существует - это ВЕРХ МАРАЗМА!!!
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    yatsiykvova
    online
      yatsiykvova, 30.10.2020 16:36
    0
    А як з пропогандою фут. для юних ? У селах у багатьох інт.? дивись сам фут.1.2.3. - СКОТИНЯКИ коли нажеретись ?
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    Vlad Boych
    online
      Vlad Boych, 30.10.2020 16:03
    +1
    Нижайший поклон за ваши бескорыстные старания
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.10.2020 16:03
    -3
    Сашка если Ютуб такой не хороший, зачем ты тур онлайн выставляешь туда ?
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 16:45
    +3
    Очень классный эфир получился, ничего лишнего, никаких псевдоинсайдов как от некоторых, всё чётко и по делу. Хм, и как интересно получается, оказывается МИГОГО Россия скоро купит, весело.
    Ссылка
    Vlad Boych
    online
      Vlad Boych, 30.10.2020 16:03
    +1
    Нижайший поклон за ваши бескорыстные старания
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.10.2020 16:42
    0
    10 тысяч баксов ? Я дешевле плачу...
    Ссылка
    yatsiykvova
    online
      yatsiykvova, 30.10.2020 16:36
    0
    А як з пропогандою фут. для юних ? У селах у багатьох інт.? дивись сам фут.1.2.3. - СКОТИНЯКИ коли нажеретись ?
    Ссылка
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