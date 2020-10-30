ДЕНИСОВ: «Любая трансляция на ТК Футбол стоит около 10-12 тысяч долларов»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал, возможна ли трансляция матчей чемпионата Украины на Youtube.
«Если завтра мы выложим этот контент на Youtube - да, его можно будет посмотреть бесплатно. Но завтра, когда клубы скажут: «А за счет чего нам финансировать жизнедеятельность?». Ответ будет: «А денег-то нет».
Для телеканалов Футбол одна из социальных миссий - это инвестирование с нашей стороны в качество трансляций, в раскрутку, изготовление промо, показ матчей на наивысшем уровне. Любая трансляция на наших телеканалах стоит около 10-12 тысяч долларов. Это большие инвестиции.
Мы вкладываем эти средства и стараемся развивать этот продукт, чтобы рано или поздно наша УПЛ стала на ноги. Очень важно, чтобы это стало бизнесом для всех, а вы получили классный и качественный продукт.
По-другому эта ситуация не взлетала ни в одной стране. Нет ни одного успешного примера, где матчи транслировались на бесплатных каналах или на Youtube, и от этого клубы получали какие-то средства», - сказал Денисов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Наприклад я завжди пропускаю трансляцію на ютубі на 30 хвилин і потом перемотую по 10 секунд коли є якісь паузи в грі, в тому числі перерва між таймами. Таким чином я дивлюсь чистий футбол, без пауз і затримок, і економлю тих же пів години часу. Плюс я можу перемотати назад щоб роздивитись детальніше якийсь епізод. Ну хіба це не те що потрібно кінцевому споживачеві?
Якщо на ютубі можна купляти фільми, то чому не можна зробити так щоб купляти перегляд якоїсь трансляції?
Приведу простой пример:
у меня (у моего провайдера) были телеканалы Футбол 1 и Футбол 2.
В какой-то момент - объявили об открытии телеканала Футбол 3.
Я "вручную" искал и пытался настроить этот телеканал, но он "не находился".
Я подумал: "Ну и хрен с ним, обойдусь без него!"
Но через некоторое время - телеканалы Футбол 1 и Футбол 2 исчезли, а вместо них теперь Футбол 3 и Шахтер ТВ.
Поиски исчезнувших каналов "вручную" - не дали никаких результатов.
А вот теперь - не хрен с ним!!!
На кой мне нужна трансляция по Футбол 3 матчей Лиги Чемпионов с Зенитом, Локомотивом и тем-же Краснодаром, если я теперь не могу посмотреть матчи ДК и Шахтера .
А с Шахтер ТВ - вообще просто ПИПЕЦ!!!
В то время, когда Шахтер играет в Лиге Чемпионов - транслировать ретро-матч того-же Шахтера с условной Оболонью или, например Закарпатьем, когда этих клубов уже даже на футбольной карте Украины не существует - это ВЕРХ МАРАЗМА!!!
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