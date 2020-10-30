ДЕНИСОВ: «Любая трансляция на ТК Футбол стоит около 10-12 тысяч долларов»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал, возможна ли трансляция матчей чемпионата Украины на Youtube.

«Если завтра мы выложим этот контент на Youtube - да, его можно будет посмотреть бесплатно. Но завтра, когда клубы скажут: «А за счет чего нам финансировать жизнедеятельность?». Ответ будет: «А денег-то нет».

Для телеканалов Футбол одна из социальных миссий - это инвестирование с нашей стороны в качество трансляций, в раскрутку, изготовление промо, показ матчей на наивысшем уровне. Любая трансляция на наших телеканалах стоит около 10-12 тысяч долларов. Это большие инвестиции.

Мы вкладываем эти средства и стараемся развивать этот продукт, чтобы рано или поздно наша УПЛ стала на ноги. Очень важно, чтобы это стало бизнесом для всех, а вы получили классный и качественный продукт.

По-другому эта ситуация не взлетала ни в одной стране. Нет ни одного успешного примера, где матчи транслировались на бесплатных каналах или на Youtube, и от этого клубы получали какие-то средства», - сказал Денисов.

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