Помешала смена тренера: Дуэлунд летом едва не перешел в Гент

23-летний датский полузащитник киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд мог покинуть украинский клуб минувшим летом.

Дуелунд летом мог стать игроком бельгийского «Гента». Датчанина хотел видеть в команде тренер Торуп, который знал возможности Миккеля по совместной работе в «Мидтьюлланд».

Бельгийцы рассматривали два варианта – аренда или выкуп за сумму, эквивалентную трансферу датчанина в «Динамо» в 2018 году (4 млн евро). На пути перехода стала смена тренера: Торупа сменил Болони, который уже через месяц покинул клуб. А затем помешала и жеребьевка Лиги чемпионов, которая свела «Динамо» и «Гент» в плей-офф квалификации.

Отметим, что в составе «Гента» выступают украинцы Роман Безус, Роман Яремчук и Игорь Пластун. В текущем сезоне Дуэлунд лишь дважды выходил на поле в составе «Динамо», не записав никаких результативных действий в актив.

Ранее сообщалось, что Луческу не отпустил Дуэлунда в аренду.