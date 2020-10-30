Помешала смена тренера: Дуэлунд летом едва не перешел в Гент

Датский хавбек мог покинуть «Динамо»

  • 30.10.2020 15:30
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Помешала смена тренера: Дуэлунд летом едва не перешел в Гент
© ФК Динамо Киев. Миккель Дуэлунд

23-летний датский полузащитник киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд мог покинуть украинский клуб минувшим летом.

Дуелунд летом мог стать игроком бельгийского «Гента». Датчанина хотел видеть в команде тренер Торуп, который знал возможности Миккеля по совместной работе в «Мидтьюлланд».

Бельгийцы рассматривали два варианта – аренда или выкуп за сумму, эквивалентную трансферу датчанина в «Динамо» в 2018 году (4 млн евро). На пути перехода стала смена тренера: Торупа сменил Болони, который уже через месяц покинул клуб. А затем помешала и жеребьевка Лиги чемпионов, которая свела «Динамо» и «Гент» в плей-офф квалификации.

Отметим, что в составе «Гента» выступают украинцы Роман Безус, Роман Яремчук и Игорь Пластун. В текущем сезоне Дуэлунд лишь дважды выходил на поле в составе «Динамо», не записав никаких результативных действий в актив.

Ранее сообщалось, что Луческу не отпустил Дуэлунда в аренду.

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Источник — Футбол 24

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