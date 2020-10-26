Луческу не отпустил Дуэлунда в аренду

Журналист Игорь Цыганик в эфире программы «Цыганик LIVE» рассказал о будущем Миккеля Дуэлунда в «Динамо».

«На Дуэлунда претендовали некоторые клубы, которые хотели взять его в аренду. Реально хотели. И украинские, и не украинские. И Дуэлунд, в принципе, был готов.

Луческу просто отказался и сказал, что нет, и Дуэлунд остается в «Динамо». Неужели вы думаете, что он хочет похоронить этого футболиста? В определенный момент, думаю, они найдут общий язык», — отметил Цыганик.