В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Боруссия Парк» менхенгладбахская Боруссия примет РБ Лейпциг. Обе команды в нынешнем сезоне ставят своей целью попадание в зону Лиги чемпионов, а потому данное противостояние можно смело назвать центральным на этих выходных.

Боруссия Менхенгладбах

Черно-бело-зеленые в последнее время демонстрируют хороший футбол, причем это касается не только внутреннего чемпионата, но и Лиги чемпионов. Подопечные Марко Розе на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги и имеют в активе восемь очков. Отдельно добавим, что жеребята не проигрывают уже шесть матчей кряду во всех турнирах, а во внутреннем чемпионате отлично показывает себя Йонас Хофманн, который забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

В прошлом туре менхенгладбахская Боруссия на выезде противостояла Майнцу. Уже на пятнадцатой минуте гости смогли повести в счете благодаря точному удару Ларса Штинделя, однако хозяева смогли не только отыграться, но и выйти вперед до конца первой сорокапятиминутки, а два гола оформил Матета. Во второй половине встречи черно-бело-зеленые смогли перевернуть игру в свою пользу и дважды поразили ворота соперников, выиграв по итогу с результатом 2:3, а голами за жеребят отметились во втором тайме Хофманн и Гинтер.

РБ Лейпциг

Юлиан Нагельсманн проводит великолепную работу в составе Лейпцига, под его руководством коллектив стал одним из самых мощных в немецкой Бундеслиги. Однако на международной арене быкам все еще не хватает опыта, это доказал прошлый матч в Лиге чемпионов против Манчестер Юнайтед. До начала встречи Нигельсманн говорил журналистам о том, что Сульшер не сможет его ничем удивить, а по итогу был разгромлен с результатом 5:0.

В прошлом туре немецкой Бундеслиги РазенБоллспорт Лейпциг на родном стадионе «Ред Булл Арена» противостоял Герте. Гости довольно быстро повели в счете, однако красно-белые оперативно отреагировали и смогли восстановить паритет на табло. После результативного старта команды притихли и лишь на семьдесят седьмой минуте с одиннадцатиметровой отметки победу для быков точным ударом оформил Забитцер. Итоговый счет – 2:1 в пользу подопечных Нагельсманна.

Личные встречи команд

За последние шесть матчей менхенглабахская Боруссия ни разу не переиграла Лейпциг, дважды команды сыграли вничью и четыре раза викторию праздновали игроки красно-белых.

Ориентировочные составы команд

Боруссия Менхенгладбах: Зоммер, Лайнер, Эльверди, Гинтер, Бенсебаини, Тюрам, Штиндль, Крамер, Нойхаус, Хофманн, Плеа.

РБ Лейпциг: Гулачи, Халстерберг, Упамекано, Орбан, Генричс, Кампл, Забитцер, Анхелиньо, Ольмо, Клюверт, Поульсен.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что от данной игры стоит ожидать высоких скоростей и активных атакующих действий, а потому нашей ставкой на грядущее футбольное противостояние между менехнгладбахской Боруссией и РБ Лейпцигом будет позиция – обе команды забьют.

31 октября, суббота