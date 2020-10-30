Иванисеня стал автором самого позднего гола украинских игроков в еврокубках

Дмитрий Иванисеня, поразивший ворота «Браги» на 90+6-й минуте встречи, стал автором самого позднего гола «Зари» в еврокубках. Прежнее достижение, установленное 5 лет назад Русланом Малиновским в домашнем поединке луганчан с «Шарлеруа», он превзошел на 3 минуты. Между тем гол Иванисени оказался и самим поздним для всех украинских игроков наших команд. Предыдущий рекорд, совладельцами которого были четыре бомбардира, Дмитрий перекрыл на 2 минуты.
Абсолютный же рекорд среди всех футболистов украинских клубов по-прежнему принадлежит бразильскому легионеру «Шахтера» Тете, который год назад поставил свой автограф в воротах загребского «Динамо» на 8-й компенсированной минуте матча.
Самые поздние голы украинских клубов в еврокубках (в основное время матчей)
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
06.11.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ТЕТЕ
|
Шахтер
|
Динамо З (г)
|
90+8'
|
3:3
|
07.08.2012
|
ЛЧ
|
КР3
|
Браун ИДЕЙЕ
|
Динамо
|
Фейеноорд (г)
|
90+6'
|
1:0
|
29.10.2020
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Дмитрий ИВАНИСЕНЯ
|
Заря
|
Брага (д)
|
90+6'
|
1:2
|
01.10.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манор СОЛОМОН
|
Шахтер
|
Аталанта (г)
|
90+5'
|
2:1
|
29.09.2005
|
КУ
|
Р1
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
Днепр
|
Хайберниан (д)
|
90+4'
|
5:1
|
18.07.2013
|
ЛЕ
|
КР2
|
Алексей АНТОНОВ
|
Черноморец
|
Дачия (д)
|
90+4'
|
2:0
|
11.12.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Джермейн ЛЕНС
|
Динамо
|
Стяуа (г)
|
90+4'
|
2:0
|
17.09.2015
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Днепр
|
Лацио (д)
|
90+4'
|
1:1
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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