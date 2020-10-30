Александр ПИХАЛЕНОК: «У Днепра-1 есть два состава»

23-летний хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

— Конечно, на победной ноте лучше готовиться к следующим матчам. Надеемся на продолжение этой серии, но в то же время понимаем, что игра с «Динамо» будет очень тяжелой. И все же будем стремиться положительного результата.

— Главный тренер сказал, что соперника уже проанализировали и имеете о нем полное представление.

— Да, мы знаем, как играет «Динамо». Но знать – это одно, а на поле надо будет выполнять требования тренеров. Если удастся воплотить задуманное в жизнь, можно будет рассчитывать на хороший результат. «Динамо» есть «Динамо» – очень хорошая команда.

— Наверное, не лишним будет спросить, смотрел ли матч киевлян в Венгрии? Эта игра подтвердила нюансы в действиях «Динамо», к которым вы готовитесь?

— Да, они в последних матчах придерживаются похожей тактики. Все это было с «Ференцварошем». Кроме того, отметили для себя еще некоторые моменты.

— В субботу не сыграют Булеца и Дубинчак. Насколько это может повлиять на взаимодействие на поле?

— Это очень квалифицированные игроки, но у нас всегда есть замена. Команда очень хорошая у нас, есть, можно сказать, два состава, поэтому все ребята готовы выйти и сыграть.

— Если заглянуть вперед, сможете ли вы с Игнатенко в похожей ситуации сыграть против «Шахтера»?

— Нет. Но то, что я сказал, касается и нас – кадрового ресурса хватит, чтобы была замена.

— Вообще как относишься к запрету клубов играть против себя игрокам, которых отдали в аренду?

— Ситуации бывают разные. Не могу это прокомментировать, не мне об этом судить.

— Ты уже почти месяц в команде. Адаптировался за это время?

— Полностью. Здесь очень хороший коллектив, квалифицированный тренерский штаб. Всегда подсказывают, помогают. Ребята очень приветливые и доброжелательные. Мне очень здесь нравится, и остается только готовиться к матчам.

Матч «Днепр-1» – «Динамо» состоится 31 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:30.