Тренер Браги: «Заря часто создавала острые моменты»

Карлуш Карвальял прокомментировал победу над луганским клубом в Лиге Европы (2:1)

  • 30.10.2020 13:01
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Тренер Браги: «Заря часто создавала острые моменты»
© ФК Заря Луганск. Карлуш Карвальял

Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял подвел итоги победы над «Зарей» (2:1) в Лиге Европы.

- Сегодня мы начали игру так, как и планировали, удалось быстро забить два мяча и дальше играли по результату. Хорошо получалось бороться в воздухе, выигрывали верховые мячи. После забитых мячей играли больше по счету, но команда показала сильный характер, что позволило нам довести эту игру до логического завершения. Единственное, пропустили в конце нежелательный мяч.

Очень важно было сегодня придерживаться той стратегии, которую мы продумывали на этот матч. Далее смотрим в будущее с оптимизмом.

- Есть ли моменты, в которых «Заря» заслуживает похвалы?»
- Да, «Заря» очень хорошо контролирует мяч, в нападении всегда была большая группа игроков, которые часто создавали острые моменты. Нужно было играть с соперником, чтобы не пропустить назревающие атаки. «Заря» по тактике играла точно так же и с «Лестером», и с нами, собственно, это та игра, к которой мы так усиленно готовились.

- Сегодняшние результаты группы: победа «Лестера» и «Браги» означает, что уже решено, кто выйдет из группы?
- Нет, еще ничего не решено, впереди четыре игры у каждой из команд. Нам нужно завоевывать очки, чтобы точно выйти из группы. Пока что ничего не ясно, у нас еще есть поединки.

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Источник — ФК Заря

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