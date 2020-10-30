Вратарь Браги: «Сложно было и с АЕКом, и с Зарей»

Вратарь португальской «Браги» Матеус поделился впечатлениями о победе над «Зарей» в Лиге Европы (2:1).

- Мы хорошо начали игру, забили 2 мяча. Все было под нашим контролем, единственное, в конце пропустили гол — это немного смазывает картину матча. Наш план на игру был выполнен.

- Насколько трудной была сегодняшняя игра, какие моменты удавались, а какие — нет?

- Мы были готовы ко всем вероятным моментам игры, вся команда работала как единое целое: хорошо контролировали мяч, были готовы ко всем вариациям игры. Мы готовились к тяжелой игре, и она была таковой, но мы отработали хорошо.

- Какая команда вам показалась сильнее: АЕК или «Заря»?

- С обеими командами было трудно играть, обе команды хорошо противостояли. Нельзя выделить сильную и слабую команду. И с АЕКом, и с «Зарей» было сложно играть.