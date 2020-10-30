Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ: «Заря могла спастись от поражения»

Бывший футболист «Зари» Владимир Яксманицкий прокомментировал поражение луганского клуба от «Браги» (1:2) в Лиге Европы.

— Как можно охарактеризовать прошедший поединок?

— Жаль, что «Заря» проиграла. Две голевые ошибки хозяев в дебюте поединка нарушили все планы Виктора Скрипника. Психологически непросто отойти от такого нокдауна. Хотя после 11-й минуты, когда счет стал 0:2, луганчане выглядели неплохо. Можно сказать, что и «Брага» отдала инициативу, но факт остается фактом, «Заря», как минимум, могла спастись от поражения. И еще неизвестно, как бы развивались события в матче после 30-й минуты, если бы грузинский арбитр удалил игрока «Браги» за фол последней надежды. Странно показывать в таких случаях «горчичник».

— В чем причины провала «Зари» в дебюте поединка?

— Это индивидуальные ошибки, не более того. У «Зари», вроде как, есть командная игра, но, опять же, в индивидуальном мастерстве мы уступаем сопернику. Если из двух шансов «Брага» забивает один гол, то для той же «Зари» нужно штук пять таких возможностей для одного забитого мяча. То, как забивала «Брага», в чемпионате Украины подобное могут простить. Вот и получается разница в результатах между внутренней ареной и еврокубками.