Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ: «Заря могла спастись от поражения»

Луганская команда неплохо выглядела в поединке с «Брагой», считает специалист

  • 30.10.2020 10:41
  • 486 просмотров
  • 0 комментариев
Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ: «Заря могла спастись от поражения»
© ФК Заря Луганск. Владимир Яксманицкий

Бывший футболист «Зари» Владимир Яксманицкий прокомментировал поражение луганского клуба от «Браги» (1:2) в Лиге Европы.

— Как можно охарактеризовать прошедший поединок?
— Жаль, что «Заря» проиграла. Две голевые ошибки хозяев в дебюте поединка нарушили все планы Виктора Скрипника. Психологически непросто отойти от такого нокдауна. Хотя после 11-й минуты, когда счет стал 0:2, луганчане выглядели неплохо. Можно сказать, что и «Брага» отдала инициативу, но факт остается фактом, «Заря», как минимум, могла спастись от поражения. И еще неизвестно, как бы развивались события в матче после 30-й минуты, если бы грузинский арбитр удалил игрока «Браги» за фол последней надежды. Странно показывать в таких случаях «горчичник».

— В чем причины провала «Зари» в дебюте поединка?
— Это индивидуальные ошибки, не более того. У «Зари», вроде как, есть командная игра, но, опять же, в индивидуальном мастерстве мы уступаем сопернику. Если из двух шансов «Брага» забивает один гол, то для той же «Зари» нужно штук пять таких возможностей для одного забитого мяча. То, как забивала «Брага», в чемпионате Украины подобное могут простить. Вот и получается разница в результатах между внутренней ареной и еврокубками.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности