В поединке группового этапа Лиги Европы нидерландский АЗ из Алкмаара дома разгромил «Риеку» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
АЗ Алкмаар — «Риека» — 4:1
Голы: Коопмейнерс, 6, с пенальти, Гудмундссон, 20, 60, Карлссон, 51
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Сандро Куленович (Риека).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Алберт Тор Гудмундссон (АЗ Алкмар).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Йеспер Карлссон (АЗ Алкмар).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (АЗ Алкмар).
|6'
|ГОЛ ! С пенальти забил Теун Копмейнерс (АЗ Алкмар).
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Источник — Футбол 1/2/3
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