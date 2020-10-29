Реал Сосьедад
0 : 1
Наполи
29.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Наполи обыграл Реал Сосьедад на выезде, лидирует АЗ

Итальянская команда добыла первую победу в группе

  • 29.10.2020 23:56
  • 94 просмотра
  • 1 комментарий
Наполи обыграл Реал Сосьедад на выезде, лидирует АЗ
© twitter.com/sscnapoli

Главным матчем 2-го тура Лиги Европы в группе F было противостояние Реал «Сосеьада» и «Наполи», в котором итальянская команда выиграла со счетом 1:0.

Лидирует в группе АЗ Алкмаар, добывший две победы.

Группа F

Реал Сосьедад - Наполи 0:1
Гол: Политано, 56

Реал: Ремиро, Горосабель (Барранетчиа, 79), Сагнан, Ле Норман, Монреаль, Гевера, Мерино (Зубименди, 79), Давид Силва, Порту (Баутиста, 67), Оярсабаль (Гуриди, 86), Исаак (Хосе, 67)

Наполи: Оспина, Хисай, Максимович, Кулибали, Руй, Демме (Фабиан, 89), Бакайоко, Лоботка (Мертенс, 61), Политано (Ди Лоренцо, 61), Инсинье (Лосано, 22), Петанья (Осимхэн, 61)


АЗ - Риека 4:1
Голы: Купминерс, 6 (с пен), Гудмундссон, 20, 60, Карлссон, 51 - Куленович, 72

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Konstantin Osipenko
      Konstantin Osipenko, 30.10.2020 00:01
    +1
    Исправьте в текстовой трансляции и не позорьтесь так больше, как и комментатор! Второй гол Наполи не засчитали не из-за оффсайда (там вратарь и защитник были на линиии, какой оффсайд!!!). Гол не засчитали из-за двойного касания при подаче!!!
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    Konstantin Osipenko
      Konstantin Osipenko, 30.10.2020 00:01
    +1
    Исправьте в текстовой трансляции и не позорьтесь так больше, как и комментатор! Второй гол Наполи не засчитали не из-за оффсайда (там вратарь и защитник были на линиии, какой оффсайд!!!). Гол не засчитали из-за двойного касания при подаче!!!
    Ссылка
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