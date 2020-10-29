Наполи обыграл Реал Сосьедад на выезде, лидирует АЗ

Главным матчем 2-го тура Лиги Европы в группе F было противостояние Реал «Сосеьада» и «Наполи», в котором итальянская команда выиграла со счетом 1:0.
Лидирует в группе АЗ Алкмаар, добывший две победы.
Группа F
Реал Сосьедад - Наполи 0:1
Гол: Политано, 56
Реал: Ремиро, Горосабель (Барранетчиа, 79), Сагнан, Ле Норман, Монреаль, Гевера, Мерино (Зубименди, 79), Давид Силва, Порту (Баутиста, 67), Оярсабаль (Гуриди, 86), Исаак (Хосе, 67)
Наполи: Оспина, Хисай, Максимович, Кулибали, Руй, Демме (Фабиан, 89), Бакайоко, Лоботка (Мертенс, 61), Политано (Ди Лоренцо, 61), Инсинье (Лосано, 22), Петанья (Осимхэн, 61)
АЗ - Риека 4:1
Голы: Купминерс, 6 (с пен), Гудмундссон, 20, 60, Карлссон, 51 - Куленович, 72
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.