Тайлер. Костюк и Бондаренко выиграли свои матчи в парном разряде

Украинские теннисистки стартовали на турнире с побед

  • 30.10.2020 09:48
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  • 1 комментарий
Тайлер. Костюк и Бондаренко выиграли свои матчи в парном разряде
© ITF. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катерина Бондаренко победили в матчах первого круга парного разряда ITF турнира в Тайлере (США).

Марта Костюк в паре с Кларой Таусон обыграли пару Анна Данилина/Анкита Райна.

Другая украинка Катерина Бондаренко с Ольгой Говорцовой одержала победу над Ингрид Нил и Кэйтлин Уориски.

Тайлер, первый круг
Марта Костюк/Клара Таусон (Украина/Дания) - Анна Данилина/Анкита Райна (Казахстан/Индия, 3) - 6:2, 6:2
Катерина Бондаренко/Ольга Говорцова (Украина/Беларусь) - Ингрид Нил/Кэйтлин Уориски (США) - 7:6(5), 6:2

В четвертьфинале турнира Костюк и Таусон сыграют с парой Аррубаррена/Эррани, а Бондаренко и Говорцова сыграют с парой Эн/Броади.

Ранее Марта Костюк уверенно стартовала в одиночном разряде турнира.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    AleksMih
      AleksMih, 30.10.2020 11:12
    0
    Из четверки реальных лидеров одиночки только Костюк играет еще и пару. Правила при определенных ими временных промежутках позволяют назначать игроку три игры в день. В случае вряд ли легкого прохода в полуфинал-финал возможен слив пары вплоть до неявки и это будет не самое плохое решение.
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    AleksMih
      AleksMih, 30.10.2020 11:12
    0
    Из четверки реальных лидеров одиночки только Костюк играет еще и пару. Правила при определенных ими временных промежутках позволяют назначать игроку три игры в день. В случае вряд ли легкого прохода в полуфинал-финал возможен слив пары вплоть до неявки и это будет не самое плохое решение.
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