Тайлер. Костюк и Бондаренко выиграли свои матчи в парном разряде

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катерина Бондаренко победили в матчах первого круга парного разряда ITF турнира в Тайлере (США).

Марта Костюк в паре с Кларой Таусон обыграли пару Анна Данилина/Анкита Райна.

Другая украинка Катерина Бондаренко с Ольгой Говорцовой одержала победу над Ингрид Нил и Кэйтлин Уориски.

Тайлер, первый круг

Марта Костюк/Клара Таусон (Украина/Дания) - Анна Данилина/Анкита Райна (Казахстан/Индия, 3) - 6:2, 6:2

Катерина Бондаренко/Ольга Говорцова (Украина/Беларусь) - Ингрид Нил/Кэйтлин Уориски (США) - 7:6(5), 6:2

В четвертьфинале турнира Костюк и Таусон сыграют с парой Аррубаррена/Эррани, а Бондаренко и Говорцова сыграют с парой Эн/Броади.

Ранее Марта Костюк уверенно стартовала в одиночном разряде турнира.