Остап МАРКЕВИЧ: «Шахтер должен быть готовым играть каждые три дня»

Наставник «Мариуполя» – о предстоящем поединке с чемпионом Украины

  • 30.10.2020 04:39
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Остап МАРКЕВИЧ: «Шахтер должен быть готовым играть каждые три дня»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».

– Впереди встреча с «Шахтером». Ожидаете сложный матч?
– Конечно, это чемпион Украины и для нас это будет сложная игра. В последних матчах мы еще раз увидели, что «Шахтер» мощная команда, которая является не только лидером украинского футбола, но и одной из лучших команд Европы.

– После игры с «Интером» «Шахтеру» может не хватить свежести. Это может быть бонусом для вашей команды?
– Есть такой момент. Но я думаю, что у них есть специалисты, которые смогут хорошо подготовить команду к очередному матчу. Это футбол, если ты хочешь быть лидером, то ты должен быть готовым играть каждые три дня.

– Вы сейчас говорили ребятам - будем драться!
– Это не только в этой игре, это наш девиз. Каждый раз стараемся показать лучший футбол.

– Обе команды в этой встрече будут делать ставку на молодежь, потому что есть кадровые потери.
– Я не знаю, какие планы у соперника. Посмотрим. Для нас не так важно, кто именно будет играть, важно как мы настроимся на эту встречу.

Матч «Шахтер» – «Мариуполь» состоится в пятницу, 30 октября. Начало в 19:00.

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Источник — ФК Мариуполь

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