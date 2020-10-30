Остап МАРКЕВИЧ: «Шахтер должен быть готовым играть каждые три дня»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».

– Впереди встреча с «Шахтером». Ожидаете сложный матч?

– Конечно, это чемпион Украины и для нас это будет сложная игра. В последних матчах мы еще раз увидели, что «Шахтер» мощная команда, которая является не только лидером украинского футбола, но и одной из лучших команд Европы.

– После игры с «Интером» «Шахтеру» может не хватить свежести. Это может быть бонусом для вашей команды?

– Есть такой момент. Но я думаю, что у них есть специалисты, которые смогут хорошо подготовить команду к очередному матчу. Это футбол, если ты хочешь быть лидером, то ты должен быть готовым играть каждые три дня.

– Вы сейчас говорили ребятам - будем драться!

– Это не только в этой игре, это наш девиз. Каждый раз стараемся показать лучший футбол.

– Обе команды в этой встрече будут делать ставку на молодежь, потому что есть кадровые потери.

– Я не знаю, какие планы у соперника. Посмотрим. Для нас не так важно, кто именно будет играть, важно как мы настроимся на эту встречу.

Матч «Шахтер» – «Мариуполь» состоится в пятницу, 30 октября. Начало в 19:00.