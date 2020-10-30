ДОДО: «Мы успеваем показывать себя достойно и в Лиге чемпионов, и в УПЛ»

Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Додо в интервью Shakhtar News рассказал о сложностях совмещения выступлений в чемпионате Украины и Лиге чемпионов.

«Думаю, в принципе, все ребята готовы к такому календарю. Понятно, что времени совершенно нет. Но у нас есть тот состав, который, в принципе, успевает и там, и там показать себя достойно. Физически - не проблема. Больше идет психологическая усталость. Очень важно, чтобы не было никаких травм у ребят, потому что всегда нужно отдыхать», - сказал Додо.

Напомним, следующий матч «Шахтер» проведет в пятницу, 30 октября, когда примет в рамках 8-го тура Премьер-лиги «Мариуполь» Остапа Маркевича.

«Мы постараемся начать эту игру очень сконцентрированными, потому что нам нужно выйти на первое место в чемпионате, побеждать. Это будет очень важная игра, хочу, чтобы мы заработали долгожданные три очка», - добавил 21-летний бразилец.