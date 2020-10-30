Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Брага давала играть. Заря делала все, что хотела»

Бывший футболист сборной Украины Кирилл Ковальчук прокомментировал поражение луганской «Зари» от португальской «Браги» (1:2) в первом туре группового раунда Лиги Европы.
«Брага» давала играть. «Заря» делала все, что хотела, хорошо доходила до ворот соперника. Забей Юрченко в первом тайме, когда ему Кабаев сбросил... Центральным защитникам нельзя допускать ошибки в таких играх», - сказал Ковальчук.
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Источник — Футбол 1/2/3
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