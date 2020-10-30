Александр БАБИЧ: «Заря наиграла и заслужила на гол еще в первом тайме»

Бывший главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал поражение луганской «Зари» от португальской «Браги» (1:2) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«Впечатления отрицательные, прежде всего от результата. Второй тайм показал, что «Заря» может создавать моменты, когда ты раскрепощен, уверен и его можно занести в актив.

«Заря» наиграла и заслужила на гол еще в первом тайме, несмотря на провальные 15 минут, который мог бы вернуть их в игру и я думаю, что второй тайм мог быть интересным», - сказал Бабич.