Реал Сосьедад – Наполи – 0:1. Видео гола и обзор матча

В матче 2-го тура Лиги Европы «Наполи» в гостях обыграл «Реал Сосьедад» (1:0).
Единственный гол забил Маттео Политано на 46-й минуте.
Смотрите видео голов и обзор матча «Реал Сосьедад» (Испания) – «Наполи» (Италия) – 0:1.
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Источник — Футбол 1/2/3
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