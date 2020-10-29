Оценки Заря – Брага. Лучший – Паулинью, у хозяев – Хомченовский и Иванисеня

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 2-го тура Лиги Европы

  • 29.10.2020 22:55
  • 350 просмотров
  • 1 комментарий
Оценки Заря – Брага. Лучший – Паулинью, у хозяев – Хомченовский и Иванисеня
© ФК Заря Луганск

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 2-го тура Лиги Европы «Заря» – «Брага» (1:2).

Лучшим игроком стал Паулинью (оценка 7.0). В составе хозяев поля выделялись Дмитрий Иванисеня и Дмитрий Хомченовский (по 6.5).

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Заря» – «Брага» – 1:2:

  

Замены «Зари»: Александр Гладкий – 5,0; Аллахьяр Сайядманеш – б/о; Михайло Перович – б/о; Йоэль Абу Ханна – б/о.

Замены «Браги»: Юри Медейруш – 5,5; Андре Орта – 6,0; Али Аль-Мурати – б/о; Гильерме Шеттине – б/о; Витор Тормена – б/о.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    pricolist
    online
      pricolist, 29.10.2020 23:34
    0
    У Зари левый центральный защитник Цыек? Спорт юа ну вы даете...
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 29.10.2020 23:34
    0
    У Зари левый центральный защитник Цыек? Спорт юа ну вы даете...
    Ссылка
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