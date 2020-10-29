Виталий ВЕРНИДУБ: «Заря просто ужасно и плохо вошла в игру»

«Заря» проиграла «Браге» 1:2 в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Встречу прокомментировал защитник Виталий Вернидуб.

«Просто ужасно и плохо вошли в игру. Совсем все иначе планировали, другой план был. Пропустили два гола, нужно было срочно что-то менять, потому что план не сработал. Первый гол? Моя персональная ошибка. Я на мгновение отпустил игрока, а он достаточно неплохого уровня и свой шанс реализовал. Моя недоработка».

«У нас были моменты, но реализовать не смогли. Владение мячом - хорошо, но нужно больше остроты, тогда сможем набирать очки в Лиге Европы. Проблемы не только в реализации, ведь были ошибки в обороне, в том числе мои», - сказал Вернидуб в комментарии Футбол 1.