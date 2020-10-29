Палкин первым сообщил о продлении контракта с Корниенко в Instagram

Генеральный директор «Шахтера» зарегистрировал официальный аккаунт в популярной социальной сети

  • 29.10.2020 20:39
  • 368 просмотров
  • 1 комментарий
Палкин первым сообщил о продлении контракта с Корниенко в Instagram
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин первым сообщил о продлении контракта с 21-летним украинским игроком «горняков» Виктором Корниенко.

Примечательно, что Палкин сделал это с помощью поста в социальной сети Instagram, где он недавно зарегистрировал свой официальный аккаунт.

«Шахтер» подписал новый контракт с Виктором Корниенко», — прокомментировал Палкин совместное фото.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 20:47
    -1
    Удачи!
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