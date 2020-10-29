Палкин первым сообщил о продлении контракта с Корниенко в Instagram

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин первым сообщил о продлении контракта с 21-летним украинским игроком «горняков» Виктором Корниенко.
Примечательно, что Палкин сделал это с помощью поста в социальной сети Instagram, где он недавно зарегистрировал свой официальный аккаунт.
«Шахтер» подписал новый контракт с Виктором Корниенко», — прокомментировал Палкин совместное фото.
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Источник — Instagram
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