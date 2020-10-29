Заря – Брага. Известны стартовые составы

Сегодня, 29 октября «Заря» во втором туре Лиги Европы дома примет «Брагу». Начало матча – в 19:55.
Стали известны составы команд на матч:
«Заря»: Василь – Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовский – Назарина, Иванисеня, Юрченко – Лунев, Кочергин, Кабаев
Запас: Шевченко, Руфати, Перович, Гладкий, Абу Ханна, Поддубный, Гринь, Сайядманеш, Циганикс
«Брага»: Матеус – Кармо, Рауль Силва, Бруну Виана, Эшгайю – Гайтан, Франсержиу, Андре Каштру, Моура – Паулинью, Рикарду Орта
Запас: Тиаго Са, Сантос, Зе Карлос, Тормена, Роланду, Новаиш, Аль Мусрати, Руис, Андре Орта, Медейруш, Гильерме
Источник — УЕФА
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