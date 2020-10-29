Заря – Брага. Известны стартовые составы

Тренеры сделали свой выбор

  • 29.10.2020 18:54
  • 1556 просмотров
  • 9 комментариев
Заря – Брага. Известны стартовые составы
© twitter.com/SCBragaOficial

Сегодня, 29 октября «Заря» во втором туре Лиги Европы дома примет «Брагу». Начало матча – в 19:55.

Стали известны составы команд на матч:

«Заря»: Василь – Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовский – Назарина, Иванисеня, Юрченко – Лунев, Кочергин, Кабаев
Запас: Шевченко, Руфати, Перович, Гладкий, Абу Ханна, Поддубный, Гринь, Сайядманеш, Циганикс

«Брага»: Матеус – Кармо, Рауль Силва, Бруну Виана, Эшгайю – Гайтан, Франсержиу, Андре Каштру, Моура – Паулинью, Рикарду Орта
Запас: Тиаго Са, Сантос, Зе Карлос, Тормена, Роланду, Новаиш, Аль Мусрати, Руис, Андре Орта, Медейруш, Гильерме

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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    Cherevik22
      Cherevik22, 29.10.2020 19:26
    0
    Хоч би нічия...
    Ссылка
    savant
      savant, 29.10.2020 19:25
    -1
    что это за Василь в воротах у Зари сегодня... странное решение, Шевченко вроде не плохо стоял в последнее время...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 29.10.2020 19:18
    0
    Снова Цвек в основе! Скрипник не учится на своих ошибках
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 29.10.2020 19:09
    +2
    Кабаев, прошу, не повтори матч с Лестером, реализовывай свои моменты. Поднимите нам настроение, луганчане-запорожцы!
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 29.10.2020 19:07
    0
    ivanuch, 29.10.2020 19:03
    ... а де Громов .. Скрипника у відставку ... в Зорі один забивало ... Громов ... не має Громова непотрібно ... петеушнка по фамілії Скрипник .. скрипи не скрипи, а получиш ... БУБЛИКА ...
    ты громова ещё признаёшь, после заработков в россии, какой же ты патриот, фу таким быть, фу
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 29.10.2020 19:06
    0
    в запасе три нападающих, в стартовом составе ни одного видимо хорошие нападающие в команде
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 29.10.2020 19:04
    +1
    Когда уже Кабаев разродится голом?
    Ссылка
    ivanuch
    online
      ivanuch, 29.10.2020 19:03
    -5
    ... а де Громов .. Скрипника у відставку ... в Зорі один забивало ... Громов ... не має Громова непотрібно ... петеушнка по фамілії Скрипник .. скрипи не скрипи, а получиш ... БУБЛИКА ...
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 29.10.2020 18:58
    0
    Вперед Зорька! Верю в победу!
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 29.10.2020 19:09
    +2
    Кабаев, прошу, не повтори матч с Лестером, реализовывай свои моменты. Поднимите нам настроение, луганчане-запорожцы!
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 29.10.2020 19:04
    +1
    Когда уже Кабаев разродится голом?
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 29.10.2020 19:26
    0
    Хоч би нічия...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 29.10.2020 19:18
    0
    Снова Цвек в основе! Скрипник не учится на своих ошибках
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 29.10.2020 19:07
    0
    ivanuch, 29.10.2020 19:03
    ... а де Громов .. Скрипника у відставку ... в Зорі один забивало ... Громов ... не має Громова непотрібно ... петеушнка по фамілії Скрипник .. скрипи не скрипи, а получиш ... БУБЛИКА ...
    ты громова ещё признаёшь, после заработков в россии, какой же ты патриот, фу таким быть, фу
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 29.10.2020 19:06
    0
    в запасе три нападающих, в стартовом составе ни одного видимо хорошие нападающие в команде
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 29.10.2020 18:58
    0
    Вперед Зорька! Верю в победу!
    Ссылка
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