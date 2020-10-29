Защитник Ювентуса Кьеллини восстановился после травмы

Защитник «Ювентуса» вернулся к тренировкам в общей группе команды. Он восстановился после повреждения, которое получил 20 октября в Киеве во время матча Лиги чемпионов против «Динамо» (победа «Ювентуса» 2:0).
Из-за повреждения Кьеллини пропустил матч против «Вероны» в Серии А (ничья 1:1) и поединок Лиги чемпионов против «Барселоны» (поражение 0:2).
В нынешнем сезоне на счету Кьеллини 3 матча за «Ювентус» во всех турнирах.
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Источник — ФК Ювентус
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