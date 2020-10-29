Роберто МАНЧИНИ: «Жаль видеть Балотелли в таком состоянии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился своим мнением по поводу судьбы своего бывшего подопечного Марио Балотелли:

«Мне очень жаль видеть его в таком состоянии. К 30 годам он должен был достичь полной технической футбольной зрелости.

Марио был бы очень полезен сборной. Я люблю его и надеюсь, что рядом с ним всегда будет что-то хорошее».

Напомним, Манчини работал с Балотели в «Интер» и «Манчестер Сити». Ранее сообщалось о том, что скандальный форвард может вернуться во Францию.