Роберто МАНЧИНИ: «Жаль видеть Балотелли в таком состоянии»

Наставник сборной Италии – о судьбе своего бывшего подопечного

  • 29.10.2020 17:43
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Роберто МАНЧИНИ: «Жаль видеть Балотелли в таком состоянии»
© twitter.com/Vivo_Azzurro

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился своим мнением по поводу судьбы своего бывшего подопечного Марио Балотелли:

«Мне очень жаль видеть его в таком состоянии. К 30 годам он должен был достичь полной технической футбольной зрелости.

Марио был бы очень полезен сборной. Я люблю его и надеюсь, что рядом с ним всегда будет что-то хорошее».

Напомним, Манчини работал с Балотели в «Интер» и «Манчестер Сити». Ранее сообщалось о том, что скандальный форвард может вернуться во Францию.

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Источник — Goal.com

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