Артем ФРАНКОВ: «Матчи вроде вчерашнего вызывают стойкую аллергию»

Футбольные болельщики обречены на непрекращающуюся юность, считает специалист

  • 29.10.2020 17:13
  • 1003 просмотра
  • 1 комментарий
Артем ФРАНКОВ: «Матчи вроде вчерашнего вызывают стойкую аллергию»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги поединка Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» (2:2).

«Матчи вроде вчерашнего вызывают стойкую и продолжительную аллергию на футбол. Или правильно назвать это — идиосинкразия?!

Футбольный болельщик — вечно молодой человек, он обречен на эту непрекращающуюся юность. И, как всегда в молодости, мы страшно, болезненно и кроваво переживаем столкновение с жизнью, которая отнюдь не переполнена принцессами, рыцарскими турнирами и выдающимися военными кампаниями с последующими триумфами и всеобщим обожанием. И я, когда способен осознать происходящее, бесконечно признателен горним силам за этот дар/проклятие, превращающий любые эмоции и события в нечто на грани жизни и смерти...

Но могу и проклясть под горячую руку. Бывает так тяжело, что хочется убивать. Но кого?! Собственный разум, подчиненный необъяснимой страсти? Собственное сердце, которое выбирает не только человеческую любовь?!

А возвращение всякий раз неизбежно. Говорят, нервы не восстанавливаются, и всё остальное, мягко говоря, не вечно. Кто б сомневался. Но снова и снова приходит момент, когда ты весело и искренне произносишь «Ну и хер с ним!», выныривая из повседневных забот старости и окунаясь в эту назначенную юным душою купель с поистине живой водой.

Поболеем?!», — написал Франков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    johndow
    online
      johndow, 29.10.2020 17:45
    -1
    Как и твоя писанина, Артемка...
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности