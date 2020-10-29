Артем ФРАНКОВ: «Матчи вроде вчерашнего вызывают стойкую аллергию»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги поединка Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» (2:2).

«Матчи вроде вчерашнего вызывают стойкую и продолжительную аллергию на футбол. Или правильно назвать это — идиосинкразия?!

Футбольный болельщик — вечно молодой человек, он обречен на эту непрекращающуюся юность. И, как всегда в молодости, мы страшно, болезненно и кроваво переживаем столкновение с жизнью, которая отнюдь не переполнена принцессами, рыцарскими турнирами и выдающимися военными кампаниями с последующими триумфами и всеобщим обожанием. И я, когда способен осознать происходящее, бесконечно признателен горним силам за этот дар/проклятие, превращающий любые эмоции и события в нечто на грани жизни и смерти...

Но могу и проклясть под горячую руку. Бывает так тяжело, что хочется убивать. Но кого?! Собственный разум, подчиненный необъяснимой страсти? Собственное сердце, которое выбирает не только человеческую любовь?!

А возвращение всякий раз неизбежно. Говорят, нервы не восстанавливаются, и всё остальное, мягко говоря, не вечно. Кто б сомневался. Но снова и снова приходит момент, когда ты весело и искренне произносишь «Ну и хер с ним!», выныривая из повседневных забот старости и окунаясь в эту назначенную юным душою купель с поистине живой водой.

Поболеем?!», — написал Франков.