Манор СОЛОМОН: «Был непростой поединок с великим соперником»

Полузащитник «горняков» Манор Соломон прокомментировал матч «Шахтер» — «Интер» (0:0).

– Был непростой поединок с великим соперником. Нам удалось взять одно очко, и мы довольны результатом, так как «Интер» доминировал на поле и больше контролировал мяч.

– Ты был одним из лучших на поле в матче и с «Реалом», и с «Интером». Какие эмоции испытываешь?

– Я счастлив в «Шахтере»! Люблю игроков и люблю клуб. Я был рад противостоять «Реалу» и с «Интером» попробовать свои силы. Рад возможности выступать за «Шахтер» и хочу добиваться еще больше положительных результатов.