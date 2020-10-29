Манор СОЛОМОН: «Был непростой поединок с великим соперником»

Футболист «Шахтера» подвел итоги матча с «Интером» (0:0)

  • 29.10.2020 16:47
  • 461 просмотр
  • 2 комментария
Манор СОЛОМОН: «Был непростой поединок с великим соперником»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Полузащитник «горняков» Манор Соломон прокомментировал матч «Шахтер» — «Интер» (0:0).

– Был непростой поединок с великим соперником. Нам удалось взять одно очко, и мы довольны результатом, так как «Интер» доминировал на поле и больше контролировал мяч.

– Ты был одним из лучших на поле в матче и с «Реалом», и с «Интером». Какие эмоции испытываешь?
– Я счастлив в «Шахтере»! Люблю игроков и люблю клуб. Я был рад противостоять «Реалу» и с «Интером» попробовать свои силы. Рад возможности выступать за «Шахтер» и хочу добиваться еще больше положительных результатов.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 29.10.2020 17:45
    0
    Манор, надо отдыхать с Мариуполем и умереть, но выиграть у Гладбаха дома. Это самая важная игра осени. Победа на 99% гарантирует евровесну. А там уже можно будет спокойно играть, пролучится прыгнуть выше головы? Ок. Не получится, с такой группы и в ЛЕ нормально
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 16:57
    0
    Соломон всё больше и больше радует.
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    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 29.10.2020 17:45
    0
    Манор, надо отдыхать с Мариуполем и умереть, но выиграть у Гладбаха дома. Это самая важная игра осени. Победа на 99% гарантирует евровесну. А там уже можно будет спокойно играть, пролучится прыгнуть выше головы? Ок. Не получится, с такой группы и в ЛЕ нормально
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 16:57
    0
    Соломон всё больше и больше радует.
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