Виктор ЦЫГАНКОВ: «Учимся вместе»

22-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков подвел итоги поединка с «Ференцварошем» (2:2) в Лиге чемпионов.
«Учимся вместе», — написал Цыганков, комментируя фото с матча.
Виктор вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и на 28-й минуте отметился голом с пенальти.
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Источник — Instagram
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