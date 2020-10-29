Виктор ЦЫГАНКОВ: «Учимся вместе»

Футболист «Динамо» прокомментировал встречу с «Ференцварошем» (2:2)

  • 29.10.2020 16:13
  • 1952 просмотра
  • 12 комментариев
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Учимся вместе»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

22-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков подвел итоги поединка с «Ференцварошем» (2:2) в Лиге чемпионов.

«Учимся вместе», — написал Цыганков, комментируя фото с матча.

Виктор вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и на 28-й минуте отметился голом с пенальти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учимся вместе ⚽️💙@fc_dynamo_kyiv @championsleague

Публикация от Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 18:00
    0
    Cherevik22, 29.10.2020 17:38
    Позор
    Им не привыкать.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 17:50
    0
    Цыганков ,вас что андердоги как Лугано Мальмё,Шкандербео не научили до этого ,и когда же вы школу закончите когда вылетите из УПЛ
    Ссылка
    mole2019
      mole2019, 29.10.2020 17:42
    0
    Подсказки на будущее:
    Набираемся опыта. Начало сезона. Конец сезона. Не сыграны. Поле плохое. Погода плохая. Газон полили. Много молодых....
    Вообщем играть некогда. Рубим бабло.
    Ссылка
    mole2019
      mole2019, 29.10.2020 17:42
    0
    Подсказки на будущее:
    Набираемся опыта. Начало сезона. Конец сезона. Не сыграны. Поле плохое. Погода плохая. Газон полили. Много молодых....
    Вообщем играть некогда. Рубим бабло.
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 29.10.2020 17:38
    +1
    Позор
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 17:30
    0
    "Учимся вместе " Иногда лучше жевать...
    Ссылка
    Porohokiller
      Porohokiller, 29.10.2020 17:19
    0
    Рахіт тупоголовий.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.10.2020 16:55
    -1
    Луческу - Сидорчуку: "Ты чего фолил, а?"
    Сидорчук - Луческу: "А вы чего замены не делали?"
    Луческу: "Та мы пытались!"
    Где-то я уже это слышал, дежавю
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.10.2020 16:54
    -1
    Скільки можна вчитися?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 29.10.2020 16:54
    +2
    FACE_CONTROL, 29.10.2020 16:39
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 16:39
    -2
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 29.10.2020 16:35
    0
    Вчаться аматори, а ви професіонали. Соромно має бути.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 29.10.2020 16:54
    +2
    FACE_CONTROL, 29.10.2020 16:39
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 29.10.2020 17:38
    +1
    Позор
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 18:00
    0
    Cherevik22, 29.10.2020 17:38
    Позор
    Им не привыкать.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 17:50
    0
    Цыганков ,вас что андердоги как Лугано Мальмё,Шкандербео не научили до этого ,и когда же вы школу закончите когда вылетите из УПЛ
    Ссылка
    mole2019
      mole2019, 29.10.2020 17:42
    0
    Подсказки на будущее:
    Набираемся опыта. Начало сезона. Конец сезона. Не сыграны. Поле плохое. Погода плохая. Газон полили. Много молодых....
    Вообщем играть некогда. Рубим бабло.
    Ссылка
    mole2019
      mole2019, 29.10.2020 17:42
    0
    Подсказки на будущее:
    Набираемся опыта. Начало сезона. Конец сезона. Не сыграны. Поле плохое. Погода плохая. Газон полили. Много молодых....
    Вообщем играть некогда. Рубим бабло.
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 17:30
    0
    "Учимся вместе " Иногда лучше жевать...
    Ссылка
    Porohokiller
      Porohokiller, 29.10.2020 17:19
    0
    Рахіт тупоголовий.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 29.10.2020 16:35
    0
    Вчаться аматори, а ви професіонали. Соромно має бути.
    Ссылка
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