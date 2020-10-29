Ювентус расторг контракт с Сарри

«Ювентус» договорился с бывшим главным тренером команды Маурицио Сарри по поводу расторжения контракта, который действовал до лета 2022 года.

Туринский клуб уволил 61-летнего специалиста в августе, однако тренер оставался на контракте у клуба. Теперь Сарри может вести переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось о том, что Сарри может возглавить «Фиорентину».