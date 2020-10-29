Динамо 11-й раз в истории упустило победу, имея фору в два мяча

Киевляне, выигрывая 2:0 у «Ференцвароша», довольствовалось в итоге ничьей

  • 29.10.2020 14:27
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Динамо 11-й раз в истории упустило победу, имея фору в два мяча
© twitter.com/DynamoKyiv

«Динамо», выигрывая у «Ференцвароша» по ходу матча 2:0, в итоге довольствовалось лишь ничьей. Киевляне 11-й раз в истории упустили победу в еврокубках, имея фору в два мяча, в том числе 5-й в групповом раунде Лиги чемпионов. К слову, венграм удалось сравнять счет лишь на 90-й минуте встречи. Позже динамовцы пропускали решающий мяч в подобных ситуациях только в поединке 7-летней давности с австрийским «Рапидом» - на 90+4-й.

Матчи, в которых «Динамо» упускало победу, имея фору в два мяча:

 

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1.

17.09.1975

КЧ

1/16

Олимпиакос (г)

2:2

2.

01.10.1997

ЛЧ

ГТ

Ньюкасл (д)

2:2

3.

07.04.1999

ЛЧ

1/2

Бавария (д)

3:3

4.

11.09.2001

ЛЧ

ГТ1

Боруссия Д (д)

2:2

5.

07.08.2002

ЛЧ

КР2

Пюник (г)

2:2

6.

03.11.2004

ЛЧ

ГТ

Реал (д)

2:2

7.

06.12.2006

ЛЧ

ГТ

Реал (д)

2:2

8.

14.12.2011

ЛЕ

ГТ

Маккаби Т-А (д)

3:3

9.

03.10.2013

ЛЕ

ГТ

Рапид В (г)

2:2

10.

04.10.2018

ЛЕ

ГТ

Яблонец (г)

2:2

11.

28.10.2020

ЛЧ

ГТ

Ференцварош (г)

2:2

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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