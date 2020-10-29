Динамо 11-й раз в истории упустило победу, имея фору в два мяча

«Динамо», выигрывая у «Ференцвароша» по ходу матча 2:0, в итоге довольствовалось лишь ничьей. Киевляне 11-й раз в истории упустили победу в еврокубках, имея фору в два мяча, в том числе 5-й в групповом раунде Лиги чемпионов. К слову, венграм удалось сравнять счет лишь на 90-й минуте встречи. Позже динамовцы пропускали решающий мяч в подобных ситуациях только в поединке 7-летней давности с австрийским «Рапидом» - на 90+4-й.

Матчи, в которых «Динамо» упускало победу, имея фору в два мяча:

Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1. 17.09.1975 КЧ 1/16 Олимпиакос (г) 2:2 2. 01.10.1997 ЛЧ ГТ Ньюкасл (д) 2:2 3. 07.04.1999 ЛЧ 1/2 Бавария (д) 3:3 4. 11.09.2001 ЛЧ ГТ1 Боруссия Д (д) 2:2 5. 07.08.2002 ЛЧ КР2 Пюник (г) 2:2 6. 03.11.2004 ЛЧ ГТ Реал (д) 2:2 7. 06.12.2006 ЛЧ ГТ Реал (д) 2:2 8. 14.12.2011 ЛЕ ГТ Маккаби Т-А (д) 3:3 9. 03.10.2013 ЛЕ ГТ Рапид В (г) 2:2 10. 04.10.2018 ЛЕ ГТ Яблонец (г) 2:2 11. 28.10.2020 ЛЧ ГТ Ференцварош (г) 2:2

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.