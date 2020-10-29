В субботу, 31-го октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против киевского «Динамо».

Поединок пройдет во Киеве на стадионе «НСК Олимпийский», арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин даст стартовый свисток в 19:30.

«Днепр-1» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Динамо».