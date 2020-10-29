Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо

На стадионе «НСК Олимпийский» состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги

  • 29.10.2020 13:57
  • 666 просмотров
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо
© СК Днепр-1

В субботу, 31-го октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против киевского «Динамо».

Поединок пройдет во Киеве на стадионе «НСК Олимпийский», арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин даст стартовый свисток в 19:30.

«Днепр-1» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Динамо».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 29.10.2020 14:11
    0
    Как уже достал этот Униан.
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 29.10.2020 14:11
    0
    Как уже достал этот Униан.
    Ссылка
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