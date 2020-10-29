ВИДЕО. Реакция Пирло на отмену трех голов Мораты системой VAR

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на выезде обыграла туринский «Ювентус» (2:0).
Примечательно, что трижды система VAR отменяла голы «Ювентуса» по причине офсайдов, автором голов во всех случаях мог стать Альваро Мората.
Вашему вниманию запись пресс-конференции наставника туринцев Андреа Пирло после матча «Ювентус» – «Барселона».
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Источник — Sport.ua
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