КЛЕЙТОН: «Почему Попов остается таким сильным, если есть столько супа?»

Бразильский новичок «Динамо» Клейтон удивлен рационом питания футболистом киевского клуба.

«В Бразилии мы всегда перед тренировками ели очень много пасты. Это давало нам возможность наращивать мышечную массу, становиться более сильными, лучше выступать на поле. А здесь, к моему удивлению, ребята едят очень много супа и при этом остаются довольно сильными.

Я смотрю на Попова, на других ребят... Мы сидим с Жерсоном, он меня спрашивает: «Как это они едят столько супа и остаются такими сильными? Им что туда в суп кладут?». Вот такие шутки у нас были», – сказал Клейтон.

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