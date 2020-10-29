КЛЕЙТОН: «Почему Попов остается таким сильным, если есть столько супа?»

Бразильский новичок столичного клуба удивлен рационом игроков «Динамо»

  • 29.10.2020 13:19
  • 448 просмотров
  • 1 комментарий
КЛЕЙТОН: «Почему Попов остается таким сильным, если есть столько супа?»
© ФК Динамо Киев. Клейтон

Бразильский новичок «Динамо» Клейтон удивлен рационом питания футболистом киевского клуба.

«В Бразилии мы всегда перед тренировками ели очень много пасты. Это давало нам возможность наращивать мышечную массу, становиться более сильными, лучше выступать на поле. А здесь, к моему удивлению, ребята едят очень много супа и при этом остаются довольно сильными.

Я смотрю на Попова, на других ребят... Мы сидим с Жерсоном, он меня спрашивает: «Как это они едят столько супа и остаются такими сильными? Им что туда в суп кладут?». Вот такие шутки у нас были», – сказал Клейтон.

Читайте также: КЛЕЙТОН: «Я приехал в Динамо не просто так, у меня большие надежды»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sportarena

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 29.10.2020 13:25
    0
    наверное только один суп едят
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 29.10.2020 13:25
    0
    наверное только один суп едят
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности