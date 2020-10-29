КЛЕЙТОН: «Я приехал в Динамо не просто так, у меня большие надежды»

Бразильский новичок «Динамо» Клейтон рассказал, почему некоторым его соотечественникам тяжело заиграть в киевском клубе, а также обозначил свои цели на украинский период карьеры.

«То, что в «Динамо» много бразильцев не заиграло, меня не пугает. Наоборот, меня это мотивирует, дает силы, чтобы лучше себя проявить и открыть рынок для других бразильцев. Чтобы они могли сюда приехать, убедившись на моем примере, что все возможно.

Одним из негативных факторов, который не давал ранее бразильцам проявить себя в «Динамо» была погода. Все знают, что бразильцам не очень нравятся холода. У меня этой проблемы нет, потому что я из южных регионов Бразилии, где холодная погода – обычное явление. Мне здесь многие говорят, что я какой-то ненормальный бразилец. Я сюда приехал не просто так, у меня большие надежды и ожидания. Хочу остаться здесь на 5-6 лет и показать, что действительно достойный футболист», – сказал Клейтон.

Читайте также: КЛЕЙТОН: «Благодарю президента и тренерский штаб Динамо»