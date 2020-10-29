КЛЕЙТОН: «Я приехал в Динамо не просто так, у меня большие надежды»

Бразильца не пугает, что раньше его соотечественники часто не могли заиграть в киевском клубе

  • 29.10.2020 12:26
  • 1417 просмотров
  • 6 комментариев
КЛЕЙТОН: «Я приехал в Динамо не просто так, у меня большие надежды»
© Instagram. Клейтон и его семья

Бразильский новичок «Динамо» Клейтон рассказал, почему некоторым его соотечественникам тяжело заиграть в киевском клубе, а также обозначил свои цели на украинский период карьеры.

«То, что в «Динамо» много бразильцев не заиграло, меня не пугает. Наоборот, меня это мотивирует, дает силы, чтобы лучше себя проявить и открыть рынок для других бразильцев. Чтобы они могли сюда приехать, убедившись на моем примере, что все возможно.

Одним из негативных факторов, который не давал ранее бразильцам проявить себя в «Динамо» была погода. Все знают, что бразильцам не очень нравятся холода. У меня этой проблемы нет, потому что я из южных регионов Бразилии, где холодная погода – обычное явление. Мне здесь многие говорят, что я какой-то ненормальный бразилец. Я сюда приехал не просто так, у меня большие надежды и ожидания. Хочу остаться здесь на 5-6 лет и показать, что действительно достойный футболист», – сказал Клейтон.

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Источник — Sportarena

(6 голосов)

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Комментарии
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 29.10.2020 13:28
    0
    Ilya , 29.10.2020 12:45
    Я может дурак, но это усиление под ЛЧ?
    Зачем брать игроков абы брать?
    мы же знали что Луческу захочет бразильца в команду, вот ему и купили, ещё и румуна взяли, пенсионер радый
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 29.10.2020 13:19
    0
    Интересно, что он понимает под холодами, если в его южных бразильских регионах температура редко опускается ниже +10
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 13:02
    0
    Да писать мемуары как соль
    Ссылка
    George Abuladze
      George Abuladze, 29.10.2020 12:49
    -1
    Из г-на не будет пули, поедешь обратно в Коринтинасы играть!
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 29.10.2020 12:45
    +2
    Я может дурак, но это усиление под ЛЧ?
    Зачем брать игроков абы брать?
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 29.10.2020 12:44
    +3
    "Я приехал в Динамо не просто так"..., а за деньгами?
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 29.10.2020 12:44
    +3
    "Я приехал в Динамо не просто так"..., а за деньгами?
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 29.10.2020 12:45
    +2
    Я может дурак, но это усиление под ЛЧ?
    Зачем брать игроков абы брать?
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 29.10.2020 13:28
    0
    Ilya , 29.10.2020 12:45
    Я может дурак, но это усиление под ЛЧ?
    Зачем брать игроков абы брать?
    мы же знали что Луческу захочет бразильца в команду, вот ему и купили, ещё и румуна взяли, пенсионер радый
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 29.10.2020 13:19
    0
    Интересно, что он понимает под холодами, если в его южных бразильских регионах температура редко опускается ниже +10
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 13:02
    0
    Да писать мемуары как соль
    Ссылка
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