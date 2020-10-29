Украинцы впервые не смогли обыграть венгров в еврокубках

Завершившаяся рекордная победная серия наших клубов составила 11 матчей

  • 29.10.2020 12:47
  • 400 просмотров
  • 0 комментариев
Украинцы впервые не смогли обыграть венгров в еврокубках
© ФК Динамо

«Динамо», подписав мировую с «Ференцварошем» (2:2), прервало рекордную победную серию украинских клубов во встречах с командами из Венгрии в еврокубках, которая составила 11 матчей.

Началась эта серия 45 лет назад - 14 мая 1975 года, когда в финале Кубка кубков динамовцы разгромили все тот же «Ференцварош» - 3:0. Между тем, прервав одну серию с венграми, киевляне продлили две другие: беспроигрышную и голевую - до 12 игр. Более продолжительную серию без поражений украинцы имели только с румынами (13 матчей), а забивную - с австрийцами (14).

Самые продолжительные победные серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия

Страна

Началась

 

 

 

Завершилась

 

 

 

 

 

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Дата

Клуб

Соперник

Счет

11

Венгрия

14.05.1975

Динамо

Ференцварош

3:0 (н)

28.10.2020

Динамо

Ференцварош

2:2 (г)

8

Румыния

18.08.2011

Ворскла

Динамо Бх

2:1 (д)

27.07.2017

Александрия

Астра

0:0 (г)

8*

С. Ирландия

02.09.1965

Динамо

Колрейн

6:1 (г)

 

 

 

 

8*

Армения

15.07.2004

Ильичевец

Бананц

2:0 (д)

 

 

 

 

7

Бельгия

23.04.2015

Днепр

Брюгге

1:0 (д)

06.08.2019

Динамо

Брюгге

0:1 (г)

5

Австрия

16.09.1969

Динамо

Аустрия

2:1 (г)

04.11.1981

Динамо

Аустрия

1:1 (д)

5

Норвегия

24.10.1965

Динамо

Русенборг

4:1 (г)

03.10.1990

Черноморец

Русенборг

1:2 (г)

5

Мальта

08.08.1995

Черноморец

Хибернианс

5:2 (г)

29.08.2002

Металлург З

Биркиркара

0:0 (г)

5

Турция

02.10.2008

Металлист

Бешикташ

4:1 (д)

19.08.2010

Карпаты

Галатасарай

2:2 (г)

5

Хорватия

13.08.2008

Шахтер

Динамо З

2:0 (д)

04.12.2012

Динамо

Динамо З

1:1 (г)

5

Австрия

15.09.2011

Металлист

Аустрия

2:1 (г)

06.12.2012

Металлист

Рапид

0:1 (г)

5*

Эстония

22.08.1996

Нива В

Садам

1:0 (д)

 

 

 

 

* серия не закончена.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности