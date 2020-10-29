Украинцы впервые не смогли обыграть венгров в еврокубках

«Динамо», подписав мировую с «Ференцварошем» (2:2), прервало рекордную победную серию украинских клубов во встречах с командами из Венгрии в еврокубках, которая составила 11 матчей.

Началась эта серия 45 лет назад - 14 мая 1975 года, когда в финале Кубка кубков динамовцы разгромили все тот же «Ференцварош» - 3:0. Между тем, прервав одну серию с венграми, киевляне продлили две другие: беспроигрышную и голевую - до 12 игр. Более продолжительную серию без поражений украинцы имели только с румынами (13 матчей), а забивную - с австрийцами (14).

Самые продолжительные победные серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия Страна Началась Завершилась Дата Клуб Соперник Счет Дата Клуб Соперник Счет 11 Венгрия 14.05.1975 Динамо Ференцварош 3:0 (н) 28.10.2020 Динамо Ференцварош 2:2 (г) 8 Румыния 18.08.2011 Ворскла Динамо Бх 2:1 (д) 27.07.2017 Александрия Астра 0:0 (г) 8* С. Ирландия 02.09.1965 Динамо Колрейн 6:1 (г) 8* Армения 15.07.2004 Ильичевец Бананц 2:0 (д) 7 Бельгия 23.04.2015 Днепр Брюгге 1:0 (д) 06.08.2019 Динамо Брюгге 0:1 (г) 5 Австрия 16.09.1969 Динамо Аустрия 2:1 (г) 04.11.1981 Динамо Аустрия 1:1 (д) 5 Норвегия 24.10.1965 Динамо Русенборг 4:1 (г) 03.10.1990 Черноморец Русенборг 1:2 (г) 5 Мальта 08.08.1995 Черноморец Хибернианс 5:2 (г) 29.08.2002 Металлург З Биркиркара 0:0 (г) 5 Турция 02.10.2008 Металлист Бешикташ 4:1 (д) 19.08.2010 Карпаты Галатасарай 2:2 (г) 5 Хорватия 13.08.2008 Шахтер Динамо З 2:0 (д) 04.12.2012 Динамо Динамо З 1:1 (г) 5 Австрия 15.09.2011 Металлист Аустрия 2:1 (г) 06.12.2012 Металлист Рапид 0:1 (г) 5* Эстония 22.08.1996 Нива В Садам 1:0 (д)

* серия не закончена.