Украинцы впервые не смогли обыграть венгров в еврокубках

«Динамо», подписав мировую с «Ференцварошем» (2:2), прервало рекордную победную серию украинских клубов во встречах с командами из Венгрии в еврокубках, которая составила 11 матчей.
Началась эта серия 45 лет назад - 14 мая 1975 года, когда в финале Кубка кубков динамовцы разгромили все тот же «Ференцварош» - 3:0. Между тем, прервав одну серию с венграми, киевляне продлили две другие: беспроигрышную и голевую - до 12 игр. Более продолжительную серию без поражений украинцы имели только с румынами (13 матчей), а забивную - с австрийцами (14).
Самые продолжительные победные серии украинских клубов с командами из одной страны
|
Серия
|
Страна
|
Началась
|
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
11
|
Венгрия
|
14.05.1975
|
Динамо
|
Ференцварош
|
3:0 (н)
|
28.10.2020
|
Динамо
|
Ференцварош
|
2:2 (г)
|
8
|
Румыния
|
18.08.2011
|
Ворскла
|
Динамо Бх
|
2:1 (д)
|
27.07.2017
|
Александрия
|
Астра
|
0:0 (г)
|
8*
|
С. Ирландия
|
02.09.1965
|
Динамо
|
Колрейн
|
6:1 (г)
|
|
|
|
|
8*
|
Армения
|
15.07.2004
|
Ильичевец
|
Бананц
|
2:0 (д)
|
|
|
|
|
7
|
Бельгия
|
23.04.2015
|
Днепр
|
Брюгге
|
1:0 (д)
|
06.08.2019
|
Динамо
|
Брюгге
|
0:1 (г)
|
5
|
Австрия
|
16.09.1969
|
Динамо
|
Аустрия
|
2:1 (г)
|
04.11.1981
|
Динамо
|
Аустрия
|
1:1 (д)
|
5
|
Норвегия
|
24.10.1965
|
Динамо
|
Русенборг
|
4:1 (г)
|
03.10.1990
|
Черноморец
|
Русенборг
|
1:2 (г)
|
5
|
Мальта
|
08.08.1995
|
Черноморец
|
Хибернианс
|
5:2 (г)
|
29.08.2002
|
Металлург З
|
Биркиркара
|
0:0 (г)
|
5
|
Турция
|
02.10.2008
|
Металлист
|
Бешикташ
|
4:1 (д)
|
19.08.2010
|
Карпаты
|
Галатасарай
|
2:2 (г)
|
5
|
Хорватия
|
13.08.2008
|
Шахтер
|
Динамо З
|
2:0 (д)
|
04.12.2012
|
Динамо
|
Динамо З
|
1:1 (г)
|
5
|
Австрия
|
15.09.2011
|
Металлист
|
Аустрия
|
2:1 (г)
|
06.12.2012
|
Металлист
|
Рапид
|
0:1 (г)
|
5*
|
Эстония
|
22.08.1996
|
Нива В
|
Садам
|
1:0 (д)
|
|
|
|
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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